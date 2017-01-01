Следователи осмотрели найденные в Телецком озере элементы вертолёта

По уточненной информации, в 16 км южнее от кордона Кокши нашли откидную крышку переднего правого сиденья, два чехла для лопастей и чехол на выхлопной патрубок вертолета. Следователям еще предстоит доказать, что эти обломки относятся к упавшему вертолету. "Мы не утверждаем однозначно, что это вещи с потерпевшего крушение вертолета", — сказала Стрижова.

Вещи были найдены в воде.

В СКР также сообщили, что опознание тела единственной найденной на данный момент погибшей пассажирки еще не проведено. Напомним, ее тело нашли изуродованным. То, что в первый же день удалось обнаружить тело одной из пассажирок "Робинсона", специалисты называют редким случаем. Женщина была в пуховике, который, намокнув, выполнил функцию надувной подушки и удержал ее на поверхности. Тело ветром прибило к берегу и зацепило за камни.