Очевидец: Банных категорически отказывался лететь в непогоду

Анатолий Банных не хотел вылетать с кордона Кокши в непогоду, однако на этом настояла одна из пассажирок вертолета. Об этом "Новостям Горного Алтая" сообщил очевидец трагедии Сергей Усик, который живет на кордоне.

Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 14 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик рассказал, что Robinson R-66 летел со стороны Хакасии и направлялся на базу "Самыш". Однако из-за непогоды пилот решил приземлиться на кордоне Кокши и оценить обстановку. Пока пассажиры вертолета пили чай на кордоне, погода не улучшилась. Однако одна из пассажирок настаивала на продолжении полета. По словам Усика, Анатолий Банных был категорически против вылета и предлагал переночевать в Кокши. Однако женщина настаивала на вылете. Пилот согласился. Разбор. Крушение вертолета над Телецким озером: что неизвестно? Усик рассказал, что около 20.15 вертолет поднялся в воздух. Он летел с включенным прожектором. Вертолет пролетел примерно 800 метров на запад, но потом развернулся и полетел обратно. Однако потом снова развернулся на запад. На расстоянии около 1 километра от берега он начал резко снижаться. "Раздался шлепок об воду, прожектор погас", — говорит Усик. По его словам, это произошло около 20.20, то есть спустя 5 минут после вылета. Усик первым сообщил о ЧП руководству заповедника и правоохранительным органам. Однако из-за непогоды не получилось отправиться к месту крушения на лодке. Напомним, что на борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. По данным источников altapress.ru, возможно, Вореводин накануне рокового дня совершал прыжки в Горном Алтае для рекламы компании Heliport Moscow. В последних постах на своей странице в Facebook экстремал сообщал, что прыгал с парашютом на Телецком озере и упомянул базу Altay Village Teletskoe, совладельцем которой является Сергей Розбах, брат Анатолия Банных. Как ранее сообщил источник altapress.ru, 14 февраля на глубине около 230 метров глубоководным аппаратом были обнаружены обломки рухнувшего вертолета. Их, по всей видимости, разносит внутренними течениями. Читайте трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета Смотрите также