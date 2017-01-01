Упавший в Телецкое озеро вертолёт Robinson мог столкнуться со снежным зарядом

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Сегодня, 16:10.
Жизнь

Потерпевший крушение на Алтае вертолет Robinson мог столкнуться со снежным зарядом. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службах транспортного надзора региона.

Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года.
Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru.

"Предварительно рассматривается версия утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд", — сказал источник. Он также сообщил, что нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было. Судно было выпущено в 2013 году и имело все необходимые сертификаты.

Снежные заряды — это кратковременные, интенсивные ливневые осадки в виде снега или снежной крупы из кучево-дождевых облаков, сопровождающиеся шквалистым ветром.

Крушение вертолета Robinson-66 на Телецком озере.
Крушение вертолета Robinson-66 на Телецком озере.

Читайте трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

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