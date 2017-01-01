Видео. В сети опубликованы кадры, как пилот Ракитский летал над местом падения вертолета

Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube. Полет над кордоном Кокши. Съемки от 2014 года. Фото: YouTube.

Видео сделано в феврале 2014 года (опубликовано на YouTube в мае 2014). На 20-й секунде в кадре появляется Дмитрий Ракитский — в красной куртке и пятнистых штанах. Он сидит за штурвалом одного из двух вертолетов, с которых ведется съемка.

Вертолеты стартуют с аэродрома в Чемальском районе и большую часть видео летят над Телецким озером. Пользователь соцсети VK под ником Кот Стар отмечает, что примерно с 11.40 по 12.20 на кадрах можно увидеть кордон Кокши и окрестности. Пользователь также предполагает, что на заднем плане в кабине пилота сидит Елена Ракитская, однако подтверждений этому нет.

Именно в этих местах 12 февраля 2017 года упал вертолет Robinson-66, которым управлял Ракитский. Помимо него на борту были его жена Елена, бизнесмен Анатолий Банных, руководитель Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. По предварительным данным, пока удалось обнаружить только тело Елены Ракитской, однако пока не было процедуры опознания.