В Росавиации не подтверждают обнаружение тела пассажира рухнувшего Robinson

В Росавиации сообщили, что обнаруженный на поверхности Телецкого озера объект невозможно идентифицировать, как тело пассажира упавшего накануне вечером Robinson. Ранее СМИ сообщали, что в воде возле места катастрофы был обнаружен труп.
Из сообщения Регионального координационного центра поиска и спасания (структура Росавиции):
Фрагмент плавает на озере, но принадлежность не установлена. На лодке сплавать не могут – волна большая.
Однако сотрудники Росавиации сообщили, что на поверхности озера плавают фрагменты, возможно, обшивки разбившегося вертолета, передает Тайга.info.
В главном управлении МЧС по Республике Алтай altapress.ru также не подтвердили, но и не опровергли обнаружение тела.
Напомним, что на месте катастрофы идет сильный снег, на озеро упал туман. Это мешает проведению поисково-спасательной операции.
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Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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