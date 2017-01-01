"Таинственный меценат". Чем известен Анатолий Банных?

1. Анатолий Банных родился 10 апреля 1968 года. На момент авиакатастрофы ему было 48 лет. Он женат, у него двое взрослых детей: сын и дочь.

2. В 1987 году он окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности "Обработка металлов резанием" и устроился на Барнаульский котельный завод электрослесарем. Высшее образование бизнесмен получил только в 2008 году — окончил Барнаульский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Специальность — "Менеджмент организаций".

3. Банных — один из самых влиятельных бизнесменов Алтайского края. В 1991 году создал и возглавил компанию "Сибма" ("Сибирские мастера"). Фирма начинала с продажи бытовой техники.

В 1996 году компания стала финансово-промышленной группой. По данным kartoteka.ru, сейчас Банных не числится в числе учредителей компании. Однако 40% акций "Сибмы" принадлежит его матери — Людмиле Набатовой.

В бизнес-империю Банных в середине 2000-х входили больше 50 предприятий. "Что касается числа компаний, где мы являемся соучредителями, то сейчас я даже затрудняюсь назвать вам точную цифру. Изменения идут постоянно", — говорил бизнесмен в интервью газете "Ваше дело".

В разное время Банных имел интересы в разных сферах: промышленности, торговле, медиа, рекламе, телекоммуникациях. Как правило, он владел предприятиями не напрямую, а через подконтрольные бизнес-структуры. Часто сделки с участием структур Банных сопровождались открытыми конфликтами.

Цитата из журнала "Стратегии успеха" от октября 2015 года: "Фигура предпринимателя Анатолия Банных буквально демонизирована алтайской прессой. Едва ли не за каждой значительной сделкой по купле-продаже бизнес-активов или громким политическим событием в крае усматривают его креатуру. В то же время личность самого Анатолия Николаевича всегда в тени".

Одна из самых известных сделок Банных — покупка "Барнаултрансмаша". Позже он продал его самарской ФПГ "СОК". Некоторое время Банных контролировал "Комбинат химических волокон", "Бийский котельный завод" и другие крупные промпредприятия.

Еще одна громкая сделка — продажа интернет-провайдера "Интелека" федеральному оператору МТС. Также считается, что Банных имел отношения к ТРЦ Parad, здание которого выкупил Альфа-банк под свой Региональный операционный центр (РОЦ). Стоимость сделки составила 750 млн. рублей.

Долгое время структуры Банных контролировали целый ряд алтайских СМИ. Среди них — телеканалы "Наши новости" и ТВ "Город", местные вкладки в "Комсомольскую правду", "АиФ" и другие. В 2013 году эти активы выкупил "Эвалар" и создал на их базе "Сибирскую медиагруппу".

Сейчас под контролем структур Банных осталась медиагруппа "FM-продакшн". В ее состав входят 11 радиостанций и ИА "Амител".

Также Банных приписывают интересы в "Барнаульской горэлектросети". При этом на данный момент Банных вообще официально не является руководителем или учредителем в какой-либо компании, следует из ЕГРЮЛ.

Анатолий Банных в интервью газете "Ваше дело": — Наша команда считает, что собственник не должен руководить предприятием. Сам бизнес и восприятие его на рынке лучше всего осуществлять со стороны. Поэтому, как правило, нашими предприятиями руководят наемные менеджеры. Они высоко образованны и квалифицированны. Они прекрасно разбираются в рынках и здесь другой модели управления быть не может. Второй принцип управления — создание ревизионной группы и команды аудиторов. Они проверяют все предприятия.

4. Банных долгое время приписывали наличие серьезного административного ресурса. Считается, что он был близок с мэром Барнаула Владимиром Бавариным (погиб в ДТП в 2003 году) и вел совместный бизнес с его племянником — Олегом Бавариным.

Многие считают, что Банных имел серьезное влияние и на другого барнаульского мэра Владимира Колганова. По данным altapress.ru, после своей отставки Колганов нашел работу в структурах Анатолия Банных.

Неудивительно, что Банных имел давние интересы в политике. Он дважды избирался депутатом АКЗС — в 2006 и 2008 годах. Однако в том же 2008 году он перешел на работу в правительство Республики Алтай. Там он был вице-премьером и представителем региона в Москве. Однако его публичная политическая карьера закончилась в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. После этого Банных покинул правительство республики.

Также Банных спонсировал алтайские отделения политических партий. Так, в начале нулевых он фактически взял под контроль местное представительство "Союза правых сил". После распада партии он переключился на местное отделение ЛДПР. Его бизнес-партнер Владимир Семенов был депутатом Госдумы от "жириновцев", сейчас возглавляет фракцию ЛДПР в АКЗС.

Впрочем, в последнее время влияние Банных на политическую жизнь в регионе сильно снизилось. Это произошло в том числе после конфликта с краевым властями несколько лет назад.

5. Банных серьезно увлекался вертолетами. В 2003 году газета "Ваше дело" писала, что ФПГ "Сибма" совместно с "Магисом" и "Алтайкрайгазсервисом" приобрела вертолет Robinson-44. "Теперь основатель "Сибмы" Анатолий Банных сможет повысить оперативность управления всеми подконтрольными предприятиями", — писало издание.

В 2004 году "Сибма" запустила компанию "Аэротакси" — она осуществляла полеты на вертолете Robinson 44 в Алтайском крае и Республике Алтай.

Банных нередко сам садился за штурвал вертолета.

Анатолий Банных в интервью журналу "Стратегии успеха": — Полет на вертолете совершенно несравним с тем, к чему мы привыкли, садясь в самолет: полное ощущение свободного полета на табуретке. К тому же вертолеты маневренны, что позволяет летать в очень экстремальных местах и увидеть природу в ее первозданном виде. Некоторые пейзажи иначе как сказочными не назовешь. Сильнейшее впечатление на меня произвел вид с высоты птичьего полета двухсот козерогов, которые одновременно блуждали по горам.

6. Это не первое авиапроисшествие с участием Банных. 9 января 2009 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай рухнул вертолет Ми-171 авиакомпании "Газпром авиа". Погибли семь человек из 11 находившихся на борту. Банных был в числе выживших.

Среди погибших был полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Александр Косопкин. Как установило следствие, вертолет потерпел авиакатастрофу во время охоты на архаров — алтайских горных баранов, занесенных в Красную книгу РФ.

По факту охоты возбудили уголовное дело. Банных какое-то время находился в федеральном розыске. Однако позже дело закрыли за истечением сроков давности.

По неофициальной информации, в биографии Банных был еще один авиаинцидент. В середине 2000-х он также был на борту вертолета, который упал в горах Алтая. В результате бизнесмен получил перелом ноги.

7. В начале 2000-х Банных увлекся историей и культурой Востока. Он часто бывал в Китае, Тибете и других странах Азии. Бизнесмен всерьез интересовался философией буддизма и посвящал этому свое свободное время. "Буддистские храмы приносят умиротворение, успокаивают", — рассказывал Банных.

Анатолий Банных про путешествие в Тибет: — Сопровождавший нас переводчик временно оглох и ослеп, не сумев адаптироваться к высокогорью. Есть такая болезнь — "горняшка", она одолевает некоторых людей, когда переваливаешь за 3000 метров над уровнем моря. Быстро найти человека, который переводил бы с нужного нам наречия на русский язык, не удалось. Поэтому мы взяли троих переводчиков с разных наречий, которые последовательно переводили каждую фразу и в конечном счете — на русский. Это было забавно.

8. В январе 2017 Банных получил орден святого Даниила Московского от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Награду Банных получил за помощь в строительстве храма в честь Иоанна Предтечи в Нагорном парке Барнаула.

Именно Банных в 2006 году называли главным заказчиком проекта комплекса в Нагорном парке. Однако городские власти и епархия отказывались публично это подтверждать, а лишь говорили, что спонсором выступает "таинственный меценат". Отметим, что в 2006 году Банных присутствовал на церемонии закладки камня на месте будущего храма.

У Банных есть и другие церковные награды. Среди них орден преподобного Сергия Радонежского, девиз которого "Смирением возвышаемый" (нанесен на оборотную сторону).

В одном из интервью Банных назвал себя глубоко верующим человеком.

9. Партнеры по бизнесу отмечали, что Банных не любит официального стиля одежды и почти не надевает деловой костюм. Сам Банных комментировал это так: "На самом деле я хочу сказать, что только вначале человека воспринимают по одежке. Я считаю, что к успеху ведут неуспокоенность и целеустремленность. Под лежачий камень вода не течет, поэтому надо моделировать свое будущее и осознанно, шаг за шагом, идти к намеченной цели. Наверное, наступит то время, когда можно будет спокойно сидеть на скамеечке и любоваться закатом".