Прокуратура проверяет собственника рухнувшего на Алтае вертолета Robinson 66

В транспортной прокуратуре начали проверку собственника упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson 66. Потерпевшее крушение воздушное судно принадлежит некоммерческому партнерству "Алтай Авиа", передает "Интерфакс".
Оксана Горбунова,
старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора:
Проверяется, каким образом обслуживался вертолет, каким образом оформлялись полетные документы и так далее.
По данным г-жи Горбуновой, также проверяется другой субъект с похожим названием: ООО "Алтай Авиа", которому принадлежит посадочная площадка "Карасук", где базировался вертолет.
Ранее сообщалось, что по факту крушения вертолета Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Тем временем Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте по факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
Спасатели МЧС для поисков уже развернули группировку. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.
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