Прокуратура проверяет собственника рухнувшего на Алтае вертолета Robinson 66

Оксана Горбунова,

старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора:

Проверяется, каким образом обслуживался вертолет, каким образом оформлялись полетные документы и так далее.

По данным г-жи Горбуновой, также проверяется другой субъект с похожим названием: ООО "Алтай Авиа", которому принадлежит посадочная площадка "Карасук", где базировался вертолет.

Ранее сообщалось, что по факту крушения вертолета Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Тем временем Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте по факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Спасатели МЧС для поисков уже развернули группировку. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.