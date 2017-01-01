Видео. Спасатели прибыли на место катастрофы вертолета в горах Алтая

В 7 утра спасатели МЧС прибыли в Турочакский район Республики Алтай, где накануне вечером произошла катастрофа вертолета Robinson-66. На борту разбившейся машины были пять человек.
Спасатели разворачиваются в поселке Яйлю. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.
Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
Из сообщения республиканского главка МЧС:
12 февраля 2017 года в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолёт Robinson-66, на борту которого предположительно находились 5 человек.
В Главном управлении МЧС России по Республике Алтай развёрнут оперативный штаб, информация уточняется.
Работает телефон "доверия": 8-388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).
В готовности к вылету в Республику Алтай находятся вертолёты Ми-8 МЧС России из Абакана (Республика Хакасия) и Красноярска и оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России.
По данным Сибриского регионального центра МЧС на месте катастрофы будет задействана следующая авиационно-спасательная группировка:
- вертолет МИ-8 г. Иркутск БПСО 4 спасателя + подводный аппарат FALCON,
- вертолет МИ-8 Хакасия 6 спасателей,
- вертолет МИ-8 г. Барнаул 3 человека АПСО,
- вертолет МИ-8 ООО "АлтайАвиа" площадка "Карасук" Чемальский район - 3 человека.
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