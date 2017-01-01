Видео. Спасатели прибыли на место катастрофы вертолета в горах Алтая

Спасатели разворачиваются в поселке Яйлю. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Из сообщения республиканского главка МЧС:

12 февраля 2017 года в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолёт Robinson-66, на борту которого предположительно находились 5 человек. В Главном управлении МЧС России по Республике Алтай развёрнут оперативный штаб, информация уточняется. Работает телефон "доверия": 8-388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).

В готовности к вылету в Республику Алтай находятся вертолёты Ми-8 МЧС России из Абакана (Республика Хакасия) и Красноярска и оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России.

По данным Сибриского регионального центра МЧС на месте катастрофы будет задействана следующая авиационно-спасательная группировка:

вертолет МИ-8 г. Иркутск БПСО 4 спасателя + подводный аппарат FALCON,

вертолет МИ-8 Хакасия 6 спасателей,

вертолет МИ-8 г. Барнаул 3 человека АПСО,

вертолет МИ-8 ООО "АлтайАвиа" площадка "Карасук" Чемальский район - 3 человека.

Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета с Анатолием Банных на борту