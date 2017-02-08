Фотофакты. Бывший на борту упавшего вертолета бейсджампер опубликовал снимок из кабины

Глеб Вореводин, всемирно известный бейсджампер, трехкратный чемпион России по фрифлаю, написал под снимком, выложенном в 0.55 11 февраля: "Проксимити на Алтае".

А на фото, которое появилось в ночь на 12 февраля бейсджампер сообщил, что это "Телецкое озеро. Алтай". Глеб пообещал, что по результатам поездки сделает видео о своем путешествии.

В Instagram за три дня до падения Robinson-66, Глеб Вореводин показал кабину некоего вертолета и подписал этот снимок так: "Рассвет. Полдороги до Алтая".

Рассвет. Полдороги до алтая Фото опубликовано gleb (@vorevodin) Фев 8 2017 в 7:34 PST

Друзья и близкие спортсмена отказываются верить в том, что произошла катастрофа. Под фотографиями на странице Глеба они просят, чтобы он дал знать, что в порядке. "Мы все просим, напиши!", - пишут в комментариях подписчики знаменитого спортсмена, сообщает Рен-ТВ.

Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Спасатели МЧС для поисков уже развернули группировку. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.