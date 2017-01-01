Видео. Мороз, метель, туман: погода мешает поисковой операции на месте крушения вертолета

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Происшествия

13 февраля в час дня дня руководитель управления МЧС по Республике Алтай Игорь Букин сообщил, что погода мешает спасателям на месте катастрофы вертолета Pobinson-66, упавшего в Телецкое озеро накануне вечером.

Спасатели МЧС принимают участие в поисковых работах на Телецком озере. 13 февраля 2017 года.
Спасатели МЧС принимают участие в поисковых работах на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru.

По словам г-на Букина, на месте проведения операции идет сильный снег, на озеро упал туман. Из-за сложных погодных условий у кордона Кокши, возле которого произошла катастрофа, совершил посадку вертолет МЧС. На этом кордоне сотрудники ведомства заканчивают обустройство вертолетной площадки для приема дополнительных сил и средств.

Отправленные на поисковую операцию силы все еще находятся на марше к поселку Артыбаш.  Скоро туда прибудет и борт с 10 водолазами и барокамерой. Судно на воздушной подушке "Арго", отправленное из Бердска, прибудет на место спасательной операции через 2 часа. Также на Артыбаше ждут прибытие вертолета с подводным аппаратом "Фалькон".

Наземная группировка продолжает поисковые работы.

Источник altapress.ru, находящийся недалеко от места падения вертолета, сообщил, что ночью в районе кордона Кокши было холодно, до -25 градусов С. В настоящее время там дует сильный ветер, идет снег. Он также сообщил о густом тумане на озере. Кроме того, по словам нашего источника, в месте падения вертолета из-за сильных ветров образуется эффект аэродинамической трубы. Из-за шторма и этих завихрений на точку, куда упал Robinson, практически невозможно выехать на лодке.

Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета

Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

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