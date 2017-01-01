Видео и фотофакты. На поиски людей с упавшего вертолета привезли судно на воздушной подушке

13 февраля в Республику Алтай из Бердска (Новосибирская область) доставили судно на воздушной подушке. Этот катер будет использован в поисковых работах на Телецком озере, где вечером 12 февраля упал в воду вертолет Robinson-66, на борту которого во время катастрофы находились пять человек.
Судну на воздушной подушке до предполагаемого места падения вертолёта по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км.
Напомним, что на Телецком озере для поисков привлекли группировку в 250 человек: спасателей и других специалистов МЧС, следственных и правоохранительных органов, Росавиации и Росстранснадзора, муниципальных и региональных властей, частных авиакомпаний, а также местное население. Также в поисковых работах задействованы 40 единиц техники.
Александр Себов,
начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России:
10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а, вот, на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают.
Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолётом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон".
По данным СМИ, на берегу озера найдено тело пассажирки вертолета. Также в воде обнаружены обломки воздушного судна.
При этом заместитель директора Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Владимир Плотников заявил, не располагает информацией о нахождении каких-либо обломков вертолета на воде, пишет Газета.ru.
По данным г-на Плотникова, работа по поиску упавшего вертолета Robinson R-66 на Телецком озере в Республике Алтай временно приостановлена из-за поднявшегося тумана.
Владимир Плотников,
замдиректора Сибирского авиационного поисково-спасательного центра:
Наши спасатели уже прибыли на кордон, однако поисковые работы с воздуха приостановлены из-за поднявшегося тумана.
Также Владимир Плотников посетовал на то, что искать вертолет с воды тоже крайне затруднительно в связи с большой волной на озере. На имеющихся в распоряжении спасателей лодках вести поиски небезопасно, в связи с этим они также были временно приостановлены.
Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета
Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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