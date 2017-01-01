Кто летел на рухнувшем на Алтае вертолете вместе с Банных

Глеб Вореводин.

Родился 25 февраля 1976 года. В многочисленных источниках его называют не иначе как всемирно известный бейсджампером (бейсджампинг — прыжки экстремалов со скал, зданий, мостов и т. д. в специальных костюмах с парашютом). Три раза Вореводин становился чемпионом РФ в парашютной дисциплине Free Fly. В 2013 году победил на всемирных соревнованиях Pro Base World Cup. В том же году попал в число призеров World Base Race. В 2014 году Глеб в Ингушетии совершил прыжок с трехкилометровой высоты и посвятил его Олимпиаде в Сочи.

Работал инструктором по подготовке экстремалов. Также его называют главным организатором фестиваля бейсджампинга "Легенды гор", который проходил в сентябре 2016 года в Ингушетии. Глеб вел свой канал на YouTube, куда выкладывал видеозаписи своих экстремальных прыжков.

Дмитрий Ракицкий.

Сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет". Физик по образованию, занимался наукой, связанной с полетами. Управлял большим количеством летальных аппаратов (в сумме около 100). В 1998 году впервые начал летать на вертолетах. "Для меня самым большим несчастьем в жизни станет момент, если я вдруг когда-нибудь не смогу летать", говорил он в одном из интервью.

Дмитрий был пилотом, который первым в мире испытал вертолет Robinson R66 в условиях Северного полюса. Это была экспедиция "По следам "Двух Капитанов", посвященная поискам шхуны "Святая Анна". Также Ракицкий впервые в мире провел испытание новой сертификации Robinson R66, совершив с напарником за 43 дня кругосветное путешествие на двух таких вертолётах. Они преодолели маршрут общей протяженностью около 40 тыс. километров практически во всех климатических зонах планеты. Достижение занесено в Книгу рекордов России и отмечено заводом Robinson.

Вместе с ним на борту вертолета находилась его жена Елена. "Моя жена Лена за меня никогда не боится. Она знает, что со мной никогда ничего не случится. Ее не волнует, какая погода была, какая там сложность - не знаю, с чем это связано, в общем-то она привыкла" — говорил Дмитрий в другом интервью". Пара воспитывала двоих детей.

"Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших лётчиков России. Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолёта, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия" - пишет сайт межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Мария Козинцева.

Заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow. Эту должность Мария получила в 2014 году. Ранее она работала в департаменте ипотеки и кредитов компании "НДВ-Недвижимость". "Благодаря накопленному опыту, она способна успешно решать любые задачи по финансированию сделок, развитию страхования, а также лизинговой и кредитной сферы", сообщал сайт re-port.ru

Как рассказала "Газете.Ru" руководитель отдела рекламы Heli Club Анна Паничева, Мария Козинцева находилась на борту вертолета в рамках встречи с партнерами. У нее должен был состояться разговор с Анатолием Банных.

Компания Heliport Moscow расположена в Подмосковье. Располагает крупнейшим собственным парком авиатехники, состоящим из вертолетов европейских и американских производителей: Robinson, Airbus Helicopters, Bell, AgustaWestland. Оказывается полный спектр услуг по продаже, аренде, лизингу и базированию вертолетов, сервисному и техническому обслуживанию.

Справка

Напомним, вертолёт Robinson-66 рухнул в 24 километрах от села Яйлю (в 40 километрах от села Артыбаш) в воду. Известно, что перед крушением вертолет приземлялся на кордоне Кокши, откуда совершил вылет около 20.20. Вскоре после взлета на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро. Вертолет совершал полет к Телецкому озеру. Он должен был продлиться 3-3,5 часов.