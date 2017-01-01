Фотофакты. В МЧС рассказали о "чудесном окне" для работы вертолета на Телецком озере

Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru.

Как уже сообщал altapress.ru, сложные погодные условия не дали работать воздушным судам в районе катастрофы. По данным республиканского управления МЧС, полдня диспетчерские службы не разрешали вылет вертолетам из-за плохой видимости на месте ЧП: дул сильный ветер, шел снег, над водой стоял туман.

Из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай:

13 февраля пилотам вертолёта Ми-8 МЧС России чудом удалось попасть в благоприятное погодное "окно", которое появилось на берегах Телецкого озера.

Все-таки после обеда распогодилось и бортом МЧС России из Красноярска байкальские спасатели доставили в район поиска глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон". Использование этого аппарата необходимо потому, что работы по поиску Robinson-66 и летевших в нем людей придется проводить на глубине 200 метров. Именно "Фалькон" предназначен для работы на таких больших глубинах. Спасатели надеются получить изображение с установленной на аппарате видеокамеры. Также на "Фальконе" есть гидроманипулятор, который поможет производить некоторые действия под водой.

Спецсредства и персонал собирали со всей Сибири. Как сообщает МЧС, необходимую группировку сформировали "в рекордный срок": менее чем за 20 часов. Техника и люди прибывали за сотни и тысячи километров. Кроме сотрудников республиканского управления, на место катастрофы приехали спасатели из Алтайского края, Новосибирской и Иркутской областей. Всем им понадобилось время на сборы и переброску. Однако, как уже было сказано выше, долгое время погода мешала доставить часть сотрудников именно к месту падения вертолета.

Тем не менее, в район происшествия доставлена также вся необходимая техника и оборудование, в общей сложности 25 единиц. Спасатели смогли за первые сутки обследовать 5 км береговой полосы. 14 февраля более 150 специалистов будут задействованы в поисках вертолёта и его пассажиров непосредственно в водах Телецкого озера. Авиразведка будет продолжена в более сносных условиях.

Что было сделано 13 февраля:

к месту проведения работ прибыла группировка Западно-Сибирского, Бердского ПСО СРПСО МЧС России, Байкальского ПСО;

вертолетом Ми-8 Координационного центра поиска и спасания проведен облет места предполагаемого падения вертолета;

вертолетом Ми-8 Алтайавиа проведена переброска в район кордона Кокши спасателей Алтайского ПСО (10 человек) и представителей следственного комитета (3 человека);

спасателями Алтайского ПСО совместно с представителями следственного комитета и работниками Алтайского государственного заповедника обследована береговая линия на 3 км на север и на 2 км на юг от кордона Кокши;

проведены работы по освобождению от ледового покрова катера типа "Ярославец" (принадлежит Алтайскому государственному заповеднику). Судно готово к применению и находится в поселке Яйлю.

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.