"Бесперспективность поисков": какие катастрофы с участием транспорта случались на Телецком озере

14 августа 2006 года

Над озером потерпел аварию частный гидросамолет типа "Корвет". На борту находились пилот и два пассажира. Поиски продолжались более 10 дней и были прекращены в виду их бесперспективности. Работы затрудняла большая глубина, сильная заиленность воды, подводное течение. Не помогло даже применение барокамеры и специального оборудования для проведения глубоководных работ. Специалисты полагают, что гидроплан унесло подводным течением.

21 января 2009 года

Под лёд озера ушёл снегоход "Буран", на котором находились два человека. Тело одного человека обнаружили в 300 метрах от места предполагаемого провала, второго так и не нашли.

17 февраля 2011 года

Под лёд провалился легковой отечественный автомобиль. Два человека смогли выплыть самостоятельно. В авто осталось ещё двое. Водолазам МЧС из Барнаула удалось обнаружить автомобиль и поднять тела на поверхность. Работы проводились на глубине 8 метров.

11 июля 2011 года

На Телецком озере затонул катер "Волга" и опустился на глубину 203 метра. На борту в момент крушения находились 13 человек, 9 из них были спасены, четверо погибли. Работы по поиску и подъему судна длились два месяца. Работы несколько раз приостанавливались из-за штормовой погоды. Судно в итоге было обнаружено с помощью аппарата "Фалькон". Катер и тела погибших удалось поднять на поверхность только в середине сентября.

В настоящее время в районе поиска на озере Телецкое непогода — ветер, высокая волна, туман, идет снег. Улучшения погодных условий на ближайшую неделю синоптики не прогнозируют.

По последним данным, к спасателям в лагерь в селе Яйлю прибыли дополнительные силы и средства в виде катера на воздушной подушке, барокамеры и глубоководного аппарата "Фалькон". Осуществляется планирование мероприятий с применением прибывшей техники.

Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.