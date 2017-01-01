Чиновник подтвердил находку тела пассажира упавшего на Алтае вертолета

Глава Турочакского района Владислав Рябченко подтвердил ранее опубликованную "Интерфаксом" информацию о находке в Телецком озере тела Елены Ракитской, одной из пассажирок потерпевшего крушение вертолета Robinson-66, пишет ТАСС.
Владислав Рябченко,
глава Турочакского района:
Спасатели и сотрудники заповедника на лодке нашли тело. Его прибило к берегу.
"Интерфаксу" чиновник сообщил ту же информацию.
Владислав Рябченко,
глава Турочакского района:
Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено.
Напомним, что в Росавиации рассказали, что обнаруженный на поверхности Телецкого озера объект невозможно идентифицировать, как тело пассажира. В МЧС России официально сообщают, что утром члены наземной поисковой группы спасателей нашли обломок, предположительно принадлежавший рухнувшему вертолету.
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Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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