Чиновник подтвердил находку тела пассажира упавшего на Алтае вертолета

Владислав Рябченко,

глава Турочакского района:

Спасатели и сотрудники заповедника на лодке нашли тело. Его прибило к берегу.

"Интерфаксу" чиновник сообщил ту же информацию.

Владислав Рябченко,

глава Турочакского района:

Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено.

Напомним, что в Росавиации рассказали, что обнаруженный на поверхности Телецкого озера объект невозможно идентифицировать, как тело пассажира. В МЧС России официально сообщают, что утром члены наземной поисковой группы спасателей нашли обломок, предположительно принадлежавший рухнувшему вертолету.

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.