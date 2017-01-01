Эколог рассказал, что разбившийся Robinson был над Телецким незаконно, а полеты совершались постоянно

Как рассказал эколог,в постановлении правительство РФ о положении государственных природных заповедниках прописано, что любые пролеты ниже 2 тысяч метров над территориями заповедников и их водными пространствами запрещены. Разрешение на "высотный" пролет над охраняемой территорией может дать только директор заповедника (пролет ниже обозначенного уровня запрещен, кроме всего прочего, чтобы обитатели заповедников не тревожились).

"Директор такого разрешения на полет для Банных не давал. Кроме того, вертолет не просто там летел, он совершал посадку на кордоне в заповеднике. Таким образом, грубо нарушено действующее законодательство страны", — уточнил Кревер.

По словам представителя WWF, полет, который совершил Robinson-66, могли разрешить лишь в случае крайней необходимости — обеспечения жизнедеятельности особо охраняемой природной территории.

Также Кревер отметил, что подобные несанкционированные полеты охрана заповедника редко может обнаружить (только в бинокль), и тем более, что при подобных незаконных полетах нарушители часто "бортовой номер специально заклеивают, чтобы у охраны не было возможности идентифицировать вертолет". Кревер заявил, что такие "несанкционированные полеты носят систематический, регулярный характер". А у охранника охраняемой территории "не было возможности оперативно выдвинуться на кордон, где садился вертолет, и запротоколировать нарушение".

Ранее altapress.ru сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ, что полет на вертолете Robinson-66 проходил над заповедной зоной, что является нарушением российского законодательства.

Место крушения вертолета находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.