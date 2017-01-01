Источник: обнаружены обломки вертолета Robinson-66, рухнувшего в Телецкое озеро

Как сообщил источник altapress.ru, 14 февраля на глубине около 230 метров обнаружили обломки рухнувшего вертолета. Их, по всей видимости, разносит внутренними течениями (во-первых, в день крушения на озере был шторм, во-вторых, и в дни поисковых работ в Телецком поверхностное волнение затрудняло обследование авиапросшествия).

Также, по мнению источника, возможно, бейсджампер Глеб Вореводин накануне рокового дня совершал прыжки в Горном Алтае для рекламы компании Heliport Moscow, гендиректор которой — Мария Козинцева — также находилась на борту Robinson-66. В последних постах на своей странице в Facebook экстремал сообщал, что прыгал с парашютом на Телецком озере и упомянал базу Altay Village Teletskoe. "Телецкое озеро встретило не особо ясной погодой,но все равно прыганули ) очень достойный отель алтай виладж с рубленными из кедра домами-рекомендую)", — написал Вореводин (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Между тем, в МЧС России по Республике Алтай сообщили, что за 14 февраля спасатели обследовали 2 километра береговой линии, с вертолетов Ми-8 осмотрено 30 км. кв. акватории озера и береговой линии, водолазы исследовали 100 метров дна. " На 15 февраля спланированы мероприятия по продолжению поисковых работ", — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее источник altapress.ru сообщил — МЧСники не нашли на поверхности озера пятен топлива. Вероятно, их разнесло по акватории из-за шторма.

Место крушения вертолета находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

В первые сутки сложные погодные условия не дали работать воздушным судам в районе катастрофы. По данным республиканского управления МЧС, полдня диспетчерские службы не разрешали вылет вертолетам из-за плохой видимости на месте ЧП: дул сильный ветер, шел снег, над водой стоял туман. После того, как погода улучшилась, в район поиска доставили глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон".