Источник: обнаружены обломки вертолета Robinson-66, рухнувшего в Телецкое озеро

В Телецком озере обнаружены обломки вертолета Robinson-66, потерпевшего крушение вечером 12 февраля. Об этом altapress.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник altapress.ru, 14 февраля на глубине около 230 метров обнаружили обломки рухнувшего вертолета. Их, по всей видимости, разносит внутренними течениями (во-первых, в день крушения на озере был шторм, во-вторых, и в дни поисковых работ в Телецком поверхностное волнение затрудняло обследование авиапросшествия).
Также, по мнению источника, возможно, бейсджампер Глеб Вореводин накануне рокового дня совершал прыжки в Горном Алтае для рекламы компании Heliport Moscow, гендиректор которой — Мария Козинцева — также находилась на борту Robinson-66. В последних постах на своей странице в Facebook экстремал сообщал, что прыгал с парашютом на Телецком озере и упомянал базу Altay Village Teletskoe. "Телецкое озеро встретило не особо ясной погодой,но все равно прыганули ) очень достойный отель алтай виладж с рубленными из кедра домами-рекомендую)", — написал Вореводин (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).
Между тем, в МЧС России по Республике Алтай сообщили, что за 14 февраля спасатели обследовали 2 километра береговой линии, с вертолетов Ми-8 осмотрено 30 км. кв. акватории озера и береговой линии, водолазы исследовали 100 метров дна. " На 15 февраля спланированы мероприятия по продолжению поисковых работ", — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее источник altapress.ru сообщил — МЧСники не нашли на поверхности озера пятен топлива. Вероятно, их разнесло по акватории из-за шторма.
Место крушения вертолета находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
В первые сутки сложные погодные условия не дали работать воздушным судам в районе катастрофы. По данным республиканского управления МЧС, полдня диспетчерские службы не разрешали вылет вертолетам из-за плохой видимости на месте ЧП: дул сильный ветер, шел снег, над водой стоял туман. После того, как погода улучшилась, в район поиска доставили глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.