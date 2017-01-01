Разбор. Крушение вертолета над Телецким озером: что неизвестно?

1 Был ли полет Robinson-66 санкционированным?

Ранее в межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА Россия) уточнили, что "это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования". По данным организации, место взлета и маршрут полета не проходили над Алтайским биосферным заповедником.

Однако, как 14 февраля altapress.ru сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ, полет на вертолете Robinson-66 проходил над заповедной зоной, что является нарушением российского законодательства.