Разбор. Крушение вертолета над Телецким озером: что неизвестно?

На Алтае вторые сутки ведутся поисковые работы на месте крушения Robinson-66. Наши читатели в комментариях спрашивают, что сейчас происходит на Телецком озере, в каком статусе находятся люди, летевшие на вертолете, был ли этот полет санкционирован, что обнаружено и т.д. Редакция altapress.ru отвечает на наиболее задаваемые вопросы.
Ранее в межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА Россия) уточнили, что "это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования". По данным организации, место взлета и маршрут полета не проходили над Алтайским биосферным заповедником.
Однако, как 14 февраля altapress.ru сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ, полет на вертолете Robinson-66 проходил над заповедной зоной, что является нарушением российского законодательства.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Алтай, Мария Козинцева, Анатолий Банных, Глеб Вореводин, Елена и Дмитрий Ракитские, летевшие на борту вертолета, имеют статус "пропавшие без вести". Его изменят лишь в том случае, если обнаружат кого-либо из них или их тела.
В понедельник СМИ рассказали, что спасатели и сотрудники Алтайского заповедника нашли прибитое к берегу тело пассажирки вертолета. Эту информацию подтвердил глава Турочакского района.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию, однако до официального опознания тела отказались подтверждать личность кого-либо из пассажиров Robinson-66. Ранее в СМИ проходила информация, что тело может принадлежать Елене Ракитской.
По данным источника altapress.ru, найденное тело сильно изуродовано. Как предполагает наш источник, вероятно, во время удара об воду пассажира выбросило из вертолета.
В МЧС не подтвердили ранее поступавшую информацию об обнаружении обломков вертолета.
В ведомстве рассказали, что с 13 февраля начались облеты в районе предполагаемого падения вертолета. Однако на поверхности и у берега ничего, напоминающего обломки Robinson-66, найти не удалось.
Сообщалось, что 13 февраля работу спасателей осложняли погодные условия: сильный ветер, снегопад и туман. Однако, как сообщили в МЧС, "13 февраля пилотам вертолёта Ми-8 МЧС России чудом удалось попасть в благоприятное погодное "окно", которое появилось на берегах Телецкого озера". Предполагаемое место падения осмотрели с воздуха и с катеров. Однако глубина Телецкого озера может достигать 300 метров, при этом рельеф дна бывает очень сложным. Поэтому увидеть что-либо с поверхности или с высоты полета на такой глубине невозможно.
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По данным спасателей, сообщение о катастрофе вертолета было получено в девятом часу вечера 12 февраля — практически сразу после ЧП. Сразу же на место выдвинулась аэромобильная группа на КамАЗах. Но ночью вести поиски было невозможно. К ним приступили с рассветом.
Местным пожарным пришлось делать вертолетную площадку на кордоне Кокши для заброски людей и техники к месту крушения.
По данным республиканского управления МЧС, полдня диспетчерские службы не разрешали вылет вертолетам из-за плохой видимости: дул сильный ветер, шел снег, над водой стоял туман. Поэтому часть группировки не могли оперативно доставить на кордон. Однако там уже работали другие спасатели — пешие и на водном транспорте. Как только распогодилось, вертолетчики приступили к полетам.
Кроме того, для поисков на большой глубине был необходим специальный аппарат, который имеется на Байкале. Часть спецтехники, водолазов и других специалистов в республику также перебрасывали из Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей — за сотни и тысячи километров.
Чрезвычайные происшествия на Телецком озере с затоплением объектов на большой глубине хотя и случаются, но происходят довольно редко. За последние 11 лет в МЧС насчитали четыре таких случая, последний из которых произошел летом 2011 года. Тогда здесь затонул катер "Волга" и опустился на глубину 203 метра. В работе по поиску судна принимал участие тот самый глубоководный аппарат "Фалькон", который снова привезли на Телецкое 13 февраля из Иркутской области.На Байкале подобные ЧП происходят чаще, поэтому этот дорогостоящий аппарат МЧС содержит именно там.
В МЧС разъяснили altapress.ru, что сейчас территория озера и его окрестностей разбита на квадраты. С рассветом 14 февраля возобновились поиски с участием вертолетов, беспилотников, катеров, судна на воздушной подушке и пеших спасателей. Также на место прибыли сотрудники МВД и Следкома. Работы по поиску будут вестись до момента обнаружения. Спасатели очень надеются, что с помощью глубоководного аппарата "Фалькон" удастся получить изображение с установленной на нем видеокамеры. Также на "Фальконе" есть гидроманипулятор, который поможет производить некоторые действия под водой.
Но все это может затянуться на неопределенное время. Например, в описанном выше случае с катером "Волга", затонувшем в Телецком озере 11 июля 2011 года, поиск и подъем судна длились два месяца. Работы несколько раз приостанавливались из-за штормовой погоды. Судно в итоге было обнаружено"Фальконом". Катер и тела погибших удалось поднять на поверхность только спустя три месяца.
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