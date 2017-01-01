МЧС: в 16 км от кордона Кокши нашли фрагменты вертолёта Robinson 66, упавшего в Телецкое озеро

Напомним, вечером 14 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил altapress.ru об обнаружении обломков вертолета Robinson 66, потерпевшего крушение вечером 12 февраля.

Из-за ухудшения погодных условий — сильного ветра и высокой волны — использование аппарата "Фалькон", а также погружение водолазов невозможно и приостановлено до улучшения погоды. Ранее специалисты исследовали дно с помощью плавсредств и судна на воздушной подушке.