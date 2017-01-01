Спасатели назвали чудом то, что удалось найти тело пассажирки Robinson 66

Особый микроклимат Телецкого озера и переменчивость погоды существенно осложняют поиски вертолёта "Робинсон" на водоёме. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай. В поисковых работах задействованы 80 человек, 4 вертолёта и 5 плавательных средств.
То, что в первый же день удалось обнаружить тело одной из пассажирок "Робинсона", специалисты называют редким случаем. Женщина была в пуховике, который, намокнув, выполнил функцию надувной подушки и удержал ее на поверхности. Тело ветром прибило к берегу и зацепило за камни.
Андрей Бурлаков,
руководитель поисковой группировки первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай:
Для поиска спасатели используют любую возможность, которую даёт погода. Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям — обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми.
С утра в районе кордона Кокши работал катер с глубоководным телеуправляемым аппаратом "Фалькон", группа водолазов Западно-Сибирского регионального поисково-спасательного отряда обследовала дна озера вдоль берега, наземная группа спасателей осматривала береговую линию, задействовали вертолёты для проведения аэровизуального наблюдения.
Из-за ухудшения погодных условий — сильного ветра и высокой волны — использование аппарата "Фалькон", а также погружение водолазов стало невозможно. Поиски приостановлены до улучшения погоды.
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