Спасатели назвали чудом то, что удалось найти тело пассажирки Robinson 66

То, что в первый же день удалось обнаружить тело одной из пассажирок "Робинсона", специалисты называют редким случаем. Женщина была в пуховике, который, намокнув, выполнил функцию надувной подушки и удержал ее на поверхности. Тело ветром прибило к берегу и зацепило за камни.

Андрей Бурлаков,

руководитель поисковой группировки первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай:

Для поиска спасатели используют любую возможность, которую даёт погода. Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям — обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми.

С утра в районе кордона Кокши работал катер с глубоководным телеуправляемым аппаратом "Фалькон", группа водолазов Западно-Сибирского регионального поисково-спасательного отряда обследовала дна озера вдоль берега, наземная группа спасателей осматривала береговую линию, задействовали вертолёты для проведения аэровизуального наблюдения.

Из-за ухудшения погодных условий — сильного ветра и высокой волны — использование аппарата "Фалькон", а также погружение водолазов стало невозможно. Поиски приостановлены до улучшения погоды.