В МЧС рассказали, какие работы проведут на Телецком озере 14 февраля

Для проведения поисково-спасательных работ на месте сосредоточена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Алтай (37 человек), спасатели Алтайского ПСО (12 человек), Западно-Сибирского ПСО (10 человек с барокамерой), Бердского ПСО (3 человека с судном на воздушной подушке "Арго"), Байкальского ПСО (4 человека с глубоководным комплексом Falcon) и Республиканского ПСО (9 человек). К поисковым работам привлекли три вертолета Ми-8. Развернут оперативный штаб Сибирского регионального центра.

За 13 февраля к месту проведения работ прибыли различные группировки МЧС и спасотрядов, транспорт. Спасатели Координационного центра поиска и спасания на МИ-8 облетели место предполагаемого падения вертолета. Члены Алтайского ПСО совместно с представителями СКР и работниками Алтайского государственного заповедника обследовали береговую линию на 3 км вверх и на 2 км вниз по течению от кордона "Кокши". От ледового покрова очистили катер заповедника "Ярославец", судно готово к применению и находится в селе Яйлю.

На 14 февраля запланировано:

прибытие к месту поиска представителя МАК;

настройка и тестирование глубоководного комплекса Falcon;

обследование предполагаемого места падения вертолета на катере типа "Ярославец" с использованием глубоководного комплекса Falcon;

обследование береговой линии заповедника в районе кордона "Кокши";

обследование акватории Телецкого озера с применением 4-х плавсредств (в том числе СВП "Арго");

обследование зоны поиска тремя вертолетами Ми-8.

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.