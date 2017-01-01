В МЧС рассказали, какие работы проведут на Телецком озере 14 февраля

Сибирский регионального центр МЧС рассказал, что было сделано после крушения вертолета Robinson 66 за 13 февраля и что планируют сделать 14 февраля. Всего в поисково-спасательных работах задействовано 199 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС России 164 человека (в том числе 14 водолазов) и 26 единиц техники.
Для проведения поисково-спасательных работ на месте сосредоточена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Алтай (37 человек), спасатели Алтайского ПСО (12 человек), Западно-Сибирского ПСО (10 человек с барокамерой), Бердского ПСО (3 человека с судном на воздушной подушке "Арго"), Байкальского ПСО (4 человека с глубоководным комплексом Falcon) и Республиканского ПСО (9 человек). К поисковым работам привлекли три вертолета Ми-8. Развернут оперативный штаб Сибирского регионального центра.
За 13 февраля к месту проведения работ прибыли различные группировки МЧС и спасотрядов, транспорт. Спасатели Координационного центра поиска и спасания на МИ-8 облетели место предполагаемого падения вертолета. Члены Алтайского ПСО совместно с представителями СКР и работниками Алтайского государственного заповедника обследовали береговую линию на 3 км вверх и на 2 км вниз по течению от кордона "Кокши". От ледового покрова очистили катер заповедника "Ярославец", судно готово к применению и находится в селе Яйлю.
На 14 февраля запланировано:
- прибытие к месту поиска представителя МАК;
- настройка и тестирование глубоководного комплекса Falcon;
- обследование предполагаемого места падения вертолета на катере типа "Ярославец" с использованием глубоководного комплекса Falcon;
- обследование береговой линии заповедника в районе кордона "Кокши";
- обследование акватории Телецкого озера с применением 4-х плавсредств (в том числе СВП "Арго");
- обследование зоны поиска тремя вертолетами Ми-8.
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Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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