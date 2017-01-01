Видео и фотофакты. МЧС отчиталось о первом дне поиска рухнувшего в Телецкое озеро вертолета

Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на Телецком озере. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Игорь Букин, намеченные на день поисково-спасательные мероприятия завершает только группа западно-сибирского поисково-спасательного отряда. "Они развернули барокамеру в первом пожарно-спасательном посту Артыбаша. Разгружено судно на воздушной подушке. Сейчас оно совершает марш в Яйлю", — рассказал представитель ведомства.

По словам Букина, за день специалисты обследовали аэровизуально возможный район крушения. "В 17.35 прибыл борт МЧС России с подводным телеуправляемым комплексом фалькон. Мероприятия на завтра планируются. Практически сформирован план", — отметил начальник главка регионального МЧС.

Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета с Анатолием Банных на борту

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.