На борту рухнувшего в Телецкое озеро вертолета должен был лететь "хозяин Кокшей"

Скорее всего шестым мог быть известный в Республике Алтай 76-летний Григорий Алифанов (родился в апреле 1945 года в селе Солоновка Алтайского края). С мая 1992 года он работает в Алтайском биосферном заповеднике (трудился шофёром, 14 лет государственным инспектором охраны на кордоне Кокши, сторожем, а с 2009 года - перешёл в отдел основного обеспечения). Его называют "хозяином Кокшей". Многим туристы, посетившие Республику Алтай, знакомы с творчеством Григория Григорьевича — пишет картины о Горном Алтае.

Однако "хозяин Кокшей" не стал участником злополучного рейса на вертолете Robinson 66, несмотря на серьезную простуду. Григорию Григорьевичу просто повезло — по словам источников altapress.ru, "хозяину Кокшей" просто не хватило место в винтокрылой машине.

Общие характеристики Robinson 66: экипаж: 1, пассажировместимость: 4 человека.

По сообщениям МЧС, всего на борту было пять человек: это шеф-пилот компании "Авиамаркет"Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, известный алтайский предприниматель Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева и известный бейсджампер Глеб Вореводин.

12 февраля на удалении 40 км от населенного пункта Артыбаш (Телецкое озеро, Республика Алтай) произошло авиационное происшествие с вертолетом R-66 RA-06375 ООО "Алтай Авиа". По имеющейся информации, вертолет упал в Телецкое озеро. Ведутся его поиски. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.