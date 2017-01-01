Энергетика-2016: горячие ребята. В Рубцовск зашла крупная теплоснабжающая компания

Весной в Рубцовске всерьез говорили о рисках остаться в предстоящий отопительный сезон без тепла в городе. Кризис в системе теплоснабжения достиг своего апогея. Собственники крупнейшей в городе ТЭЦ отказывались ее эксплуатировать: сама станция приближалась к состоянию металлолома, долги стремительно накапливались, тарифа на ее содержание категорически не хватало. МУП "Рубцовские тепловые сети", которое обслуживало другую — Южную — станцию и теплотрассы, находилось в процедуре банкротства. Средств в бюджете города на реанимацию тепловой системы не было.
В результате длительных переговоров и поиска компромиссов в конце мая было принято решение о том, что теплоснабжающей компанией города станет "Сибирская генерирующая компания" (СГК). 4 августа вступил в силу договор аренды СГК части теплового комплекса Рубцовска. На обслуживание компании передали Южную тепловую станцию, 12 котельных и сети протяженностью более 190,6 км.
СГК заявила о запуске инвестпроекта: компания установит на станции дополнительные котел и турбину, соединит ее контур с помощью перемычки с сетями, по которым тепло поступает от "северной" ТЭЦ. Это позволит сделать отопление Рубцовска независимым от ТЭЦ.
Городские депутаты оперативно приняли решение о повышении с 1 июля 2017 года предельного индекса размера платы граждан за коммунальные услуги до 23,87% — СГК требовались гарантии возврата инвестиций хотя бы в долгосрочной перспективе.
В компании заявили, что для проведения всего комплекса работ, необходимого для перехода города на один источник теплоснабжения, потребуется два года — августа – сентября 2016 года СГК физически не хватит, чтобы провести все ремонты и преобразования. Работы предполагают завершить к началу следующего отопительного сезона.
Факт
Более 200 работников ликвидированного МУП "Рубцовские тепловые сети", которым остались должны свыше 23 млн рублей, собирались провести в декабре голодовку. Чтобы решить критическую ситуацию, депутаты Рубцовска на внеочередной сессии внесли изменения в бюджет города. Долги перед работниками погасили.
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