Алтайские власти сообщили, как разрешился спор о теплоснабжении Рубцовска

Изначально именно этот вариант и обсуждался: "Сибирская генерирующая компания" возьмет на себя работу ТЭЦ и других теплоисточников (и теплосетей) на всей территории Рубцовска. Гендиректор СГК Михаил Кузнецов при этом говорил, что состояние ТЭЦ крайне плохое - он даже употребил оборот: "больше похоже на металлолом".

Но собственник этой ТЭЦ "Инвестиционно-девелоперская компания" (по ряду сведений, близка к новосибирской компании "РАТМ", владевшей "Алттраком") видел ситуацию несколько иначе. Сначала, еще в 2015 году, в компании заявили: мы построим в Рубцовске новую крупную ТЭЦ и ищем инвесторов.

В марте уже 2016 года представители ИДК заявили, что намерены прекратить работу станции и с 1 декабря 2016 года вообще вывести ее из эксплуатации - очевидно, спусковым крючком для таких заявлений был отказ рубцовских депутатов резко увеличить тарифы. В ИДК все же готовы были продлить работу станции еще на три года, если городские власти компенсируют им выпадающие из-за заниженных тарифов доходы в 77 млн рублей.

Стороны начали переговоры, в ходе которых обсуждались условия передачи ТЭЦ "Сибирской генерирующей компании". Поначалу договориться не удалось — новосибирцы запросили за свое имущество, по мнению СГК, слишком много. По данным Gazeta.ru, СГК готовы были заплатить 150 млн, ИДК просило 800 млн.

В итоге на обслуживание СГК были переданы только Южная тепловая станция, 12 котельных и теплосетевой комплекс - более 190,6 км в двухтрубном исчислении. А на ТЭЦ осталась ИДК. И В СГК заявили, что будут обеспечивать теплом весь город, преимущественно, от Южной тепловой станции, то есть вообще без ТЭЦ. Это станет возможным, когда между тепелосетевыми контурами построят перемычку — чем, собственно, и занялись барнаульские энергетики.

Однако в начале зимы ситуация развивалась весьма драматично. На ТЭЦ не завезли угля в нужном количестве, топливо пришлось перебрасывать со складов Южной станции, куда его завезла СГК. На ТЭЦ был введен режим ЧС, в дальнейшем его распространили на всю зону действия этой станции. А губернатор в начале декабря порекомендовал (но уже в категорической форме) передать ТЭЦ в аренду. Причем речь шла о передаче муниципальному предприятию.

1 декабря депутаты Рубцовского горсовета на внеочередной сессии выдали разрешение передать имущество станции МУП "Теплосервис" — оно было создано в конце ноября как раз для этих целей. А между МУПом и СГК предполагалось заключить договор на техобслуживание оборудования.

А 15 декабря на очередной сессии горсовета выяснилось, что ни договор аренды, ни какой-либо другой договор, по которому имущество ТЭЦ передавалось бы муниципальному предприятию, не заключен. Представителям ИДК высказали последнее китайское предупреждение и дали еще пять дней на обсуждение всех условий аренды.

Теперь, судя по официально опубликованным сведениям управления по тарифам, вопрос решен. Как сообщают в ведомстве, 1 января 2017 года обслуживаем северной части Рубцовска, которая ранее находилась в ведении "Инвестиционно-девелоперская компания", займется "Барнаульской тепломагистральной компания". Условия, на которых будут обслуживаться северная часть Рубцовска, пока не сообщаются.

Для всех потребителей города (южный, западный и северный контур) установлены единые тарифы.

Тарифы на тепло в Рубцовске

C 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года: 1546,74 рублей за Гкал (с учетом НДС). С 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года: 1933,43 рублей за Гкал (с учетом НДС).

Ранее тарифы для каждого контура были различными. В итоге, поясняют в управлении по тарифам, в первом полугодии 2017 года для потребителей, проживающих в западной и южной части города, тарифа снизится. Ну, а для жителей северной части он останется на прежнем уровне - до 1 июля.

Тарифы на горячее водоснабжение на 2017 год для потребителей "Барнаульской тепломагистральной компании" в Рубцовске установлены решением управления по тарифам от 19 декабря 2016 года №662.

Тарифы на горячую воду в Рубцовске

С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года: 110,87 рублей за кубометр. С 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года: 137,16 рублей за кубометр.

Справка

"Сибирская генерирующая компания" официально зашла в Рубцовск 4 августа - договор аренды компанией части теплового комплекса вступил в силу. Название операционной компании в Рубцовске - обособленное структурное подразделение Рубцовские тепловые сети "Барнаульская тепломагистральная компания".