Эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче Кубка Конфедераций

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу российской сборной в стартовом матче Кубка конфедераций, который начинается 17 июня. Первый матч этого грандиозного футбольного чемпионата состоится на новом стадионе "Санкт-Петербург" между сборными России и Новой Зеландии. На нем собирается присутствовать президент РФ.
Как сообщает ТАСС, животному предложили попробовать корм из двух мисок, украшенных флагами России и Новой Зеландии. Ахилл сначала подошел к миске с российским флагом.
Глухой белый кот был выбран оракулом чемпионата из трех кандидатов за стрессоустойчивость, внешность и симпатию к человеку.
А самым знаменитым животным-оракулом, предсказывавшим исход футбольных матчей, стал осьминог Пауль, который жил в океанариуме "Центр морской жизни" в Оберхаузене (Германия). Пауль предсказал результат четырех из шести матчей сборной Германии на Евро-2008 и победу Испании в финале чемпионата мира 2010 года над сборной Нидерландов.
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