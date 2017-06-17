Эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче Кубка Конфедераций

Как сообщает ТАСС, животному предложили попробовать корм из двух мисок, украшенных флагами России и Новой Зеландии. Ахилл сначала подошел к миске с российским флагом.

Глухой белый кот был выбран оракулом чемпионата из трех кандидатов за стрессоустойчивость, внешность и симпатию к человеку.

А самым знаменитым животным-оракулом, предсказывавшим исход футбольных матчей, стал осьминог Пауль, который жил в океанариуме "Центр морской жизни" в Оберхаузене (Германия). Пауль предсказал результат четырех из шести матчей сборной Германии на Евро-2008 и победу Испании в финале чемпионата мира 2010 года над сборной Нидерландов.