Это просто анекдот какой-то

Юлия Абрамкина, редактор раздела "Недвижимость".

На нем членам градосовета презентовали проект строительства торгового центра на перекрестке улиц Шумакова и Балтийской (Балтийская, 34). Может, помните: на этом участке еще в 2008 году москвичи, которые подарили городу ТРЦ "Весна", хотели построить еще один под тем же названием. Не сложилось. Огромная территория в 2,5 га почти десять лет огорожена забором, рядом с которым есть только намек на тротуар.

В прошлом году Фонд имущества Алтайского края выставил на торги этот участок, обозначив целевое назначение: "Для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса". Барнаульский предприниматель взял его в аренду на пять лет, заплатив 23 млн рублей. В этом году он представил градосовету проект строительства, и тут, как гром среди ясного неба, вопрос: "А вы изучали насыщение этой части Барнаула торговыми площадями? Вам не кажется, что их и так переизбыток?"

Может, и переизбыток, но такие выводы должны опираться на серьезные маркетинговые исследования плюс подкрепляться желанием предпринимателя рискнуть. Но никак не основываться просто на чутье градосовета! И потом, господа. Каждый кусочек земли в городе имеет целевое назначение согласно генплану, всяческим стратегиям, расположению инженерных сетей и т. д. В том числе и этот участок, который, еще раз напомним, предназначен для строительства ТРЦ. И если за пять лет предприниматель не введет в эксплуатацию обещанный объект именно как торговый центр, то он просто подарит эти 23 млн бюджету. Настоящий барский жест!

Проект на Балтийской, 34 завернули, хотя и не по этой причине. Его придется переделать: решить вопрос с парковками, выразительностью фасадов, которым посчастливилось соседствовать с храмом, и еще много чего. Но сам факт вопроса со стороны экспертного совета изумляет и напоминает анекдот. В нем рядовому солдату предлагают снять, а потом надеть шапку. И так до бесконечности, "чтобы от рук не отбивался".

Что до меня, жителя этого микрорайона, то я бы очень хотела видеть на этом участке парк с большими, тенистыми деревьями — их крайне мало в районе новостроек. Он бы отлично гармонировал с территорией храма. Но градоначальники еще много лет назад решили, что здесь нужен ТРЦ. А землю под парк зарезервировали вдоль улицы Взлетной. В 2010 году администрация рассказывала, что здесь появится комплекс "Национальная деревня". Пока не появился.