Это просто анекдот какой-то

В Барнауле работает градостроительный совет. Здесь чиновники и архитекторы оценивают проекты будущих зданий: как они впишутся в городской ландшафт, насколько уместны решения фасадов, будет ли комфортно жить рядом с новостройкой. Я бываю на этих заседаниях и вижу, как эксперты бьются за адекватную этажность, достаточное количество парковок и многое другое, в то время как некоторые предприниматели пытаются "протащить" более рентабельные и одновременно сомнительные решения. Но последнее заседание поставило меня в тупик.
В прошлом году Фонд имущества Алтайского края выставил на торги этот участок, обозначив целевое назначение: "Для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса". Барнаульский предприниматель взял его в аренду на пять лет, заплатив 23 млн рублей. В этом году он представил градосовету проект строительства, и тут, как гром среди ясного неба, вопрос: "А вы изучали насыщение этой части Барнаула торговыми площадями? Вам не кажется, что их и так переизбыток?"
Может, и переизбыток, но такие выводы должны опираться на серьезные маркетинговые исследования плюс подкрепляться желанием предпринимателя рискнуть. Но никак не основываться просто на чутье градосовета! И потом, господа. Каждый кусочек земли в городе имеет целевое назначение согласно генплану, всяческим стратегиям, расположению инженерных сетей и т. д. В том числе и этот участок, который, еще раз напомним, предназначен для строительства ТРЦ. И если за пять лет предприниматель не введет в эксплуатацию обещанный объект именно как торговый центр, то он просто подарит эти 23 млн бюджету. Настоящий барский жест!
Проект на Балтийской, 34 завернули, хотя и не по этой причине. Его придется переделать: решить вопрос с парковками, выразительностью фасадов, которым посчастливилось соседствовать с храмом, и еще много чего. Но сам факт вопроса со стороны экспертного совета изумляет и напоминает анекдот. В нем рядовому солдату предлагают снять, а потом надеть шапку. И так до бесконечности, "чтобы от рук не отбивался".
Что до меня, жителя этого микрорайона, то я бы очень хотела видеть на этом участке парк с большими, тенистыми деревьями — их крайне мало в районе новостроек. Он бы отлично гармонировал с территорией храма. Но градоначальники еще много лет назад решили, что здесь нужен ТРЦ. А землю под парк зарезервировали вдоль улицы Взлетной. В 2010 году администрация рассказывала, что здесь появится комплекс "Национальная деревня". Пока не появился.
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