"Евровидение-2017" выиграл португальский певец

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Сегодня, 09:32.
Культура

Победу на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2017" занял певец из Португалии Сальвадор Собрал.

Евровидение-2017.
Евровидение-2017. Фото: eurovision.tv.

Исполнитель в финале пел композицию Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), написанную его сестрой.



Португалец получил 758 голосов зрителей и жюри.

Португальскому певцу 27 лет, у него врожденный порок сердца. Как сообщали СМИ, до конца года мужчине нужно найти донора, пишет Росбалт.

Второе место на конкурсе занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он родился с Москве и участвовал в конкурсе "Голос. Дети".

На третьем месте оказался молдавский коллектив SunStroke Project.

Россия в этом году не принимала участие в конкурсе.

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