"Евровидение-2017" выиграл португальский певец

Победу на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2017" занял певец из Португалии Сальвадор Собрал.
Исполнитель в финале пел композицию Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), написанную его сестрой.
Португалец получил 758 голосов зрителей и жюри.
Португальскому певцу 27 лет, у него врожденный порок сердца. Как сообщали СМИ, до конца года мужчине нужно найти донора, пишет Росбалт.
Второе место на конкурсе занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он родился с Москве и участвовал в конкурсе "Голос. Дети".
На третьем месте оказался молдавский коллектив SunStroke Project.
Россия в этом году не принимала участие в конкурсе.
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