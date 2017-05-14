"Евровидение-2017" выиграл португальский певец

Исполнитель в финале пел композицию Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), написанную его сестрой.

Португалец получил 758 голосов зрителей и жюри.

Португальскому певцу 27 лет, у него врожденный порок сердца. Как сообщали СМИ, до конца года мужчине нужно найти донора, пишет Росбалт.

Второе место на конкурсе занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он родился с Москве и участвовал в конкурсе "Голос. Дети".

На третьем месте оказался молдавский коллектив SunStroke Project.

Россия в этом году не принимала участие в конкурсе.