10 фактов об Андрее Щукине, вице-премьере будущего правительства Алтайского края

1. 48 лет. Родился в Яровом. Служил на Балтийском флоте в составе экипажа сторожевого противолодочного корабля "Свирепый".

2. Получил три образования: в Барнаульском кооперативном техникуме, в Российской академии труда и социальных отношений (юрист), в АлтГТУ (экономика и управление предприятием). В "политехе" работал на кафедре "Права и политологии".

3. Андрей Щукин долгое время являлся "лицом" ЛДПР в Алтайском крае. Он вступил в партию в 2002 году. В 2004 году он организовал и возглавил пресс-службу регионального отделения ЛДПР. Тогда же первый раз участвовал в выборах и, по его собственным словам, "пролетел, как фанера над Парижем". В 2005 году стал заместителем координатора краевой парторганизации по пропаганде и связям с общественностью. В 2008 году стал депутатом АКЗС. В 2009 году возглавил местное отделение ЛДПР, в 2012 году его переизбрали на этот пост. В 2015 году сложил полномочия руководителя.

4. В 2009 году ходили упорные слухи о его возможном назначении на пост заместителя губернатора (после переназначения Александра Карлина на посту главы региона). Тогда Щукин в интервью газете "Ваше дело" сообщил следующее.

Андрей Щукин,

заместитель председателя правительства Алтайского края, в 2009 году - руководитель регионального отделения ЛДПР:

Не стесняюсь говорить, что готов к предложениям и к государственной службе. К примеру, увольте Черепанова (тогда — социальный вице-губернатор), поставьте меня на его место, и социальная политика в крае будет другой. Это, конечно, расстрельная должность. Но на этом месте должен быть человек, который говорит правду — и первому лицу, и народу. Процитирую в связи с этим другого вице-губернатора, Якова Ишутина: "Сколько денег — столько и песен". Народу надо это объяснять. Многие социальные взрывы происходят потому, что людям никто толком не объясняет непопулярные меры.

В 2012 году Андрей Щукин повторил, что готов работать заместителем: "Я не хочу быть мелким клерком, выполняющим распоряжения. Но я готов хоть завтра попробовать себя в должности вице-губернатора — политического, экономического, социального".

5. В 2014 году баллотировался на пост губернатора Алтайского края как выдвиженец ЛДПР. Набрал 5,16% (33 958) голосов, занял четвертое место. Говорит, после выборов ходил такой анекдот. После губернаторских выборов в 2014 году Щукин и Карлин полетели в командировку в Англию. Прилетели в аэропорт Хитроу, спускаются с трапа — раннее утро, туман. Карлин говорит: "Эх, Англия. Лондон. Пасмурно. Туман — смог..." А Щукин стоит, голову опустил и говорит: "А я не смог".

6. В 2015 году выдвинул свою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение должности мэра Барнаула. Тогда он обратился к жителям города с просьбой составить "народные" предложения для его программы. По итогам голосования депутатов он набрал 2 голоса. Больше получили только Александр молотов (4 голоса) и действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин (26 голосов).

7. В 2016 году участвовал в конкурсе на замещение должности главы Каменского района. Тогда он сообщил altapress.ru, что программу развития муниципалитета подготовил еще в период участия в конкурсе на должность мэра Барнаула, а сейчас занимается изучением специфики района.

8. На выборах 18 сентября 2016 года Андрей Щукин на барнаульском одномандатном округе №21 проиграл всего 3% (23,84% против 26,72%) единороссу Владимиру Устинову. По горячим следам Щукин заявил, что у него "украли победу". Как лидер тергруппы (по партсписку) он также в АКЗС не прошел. В результате он потерял статус депутата. Тогда он сообщил altapress.ru, что может, вообще, покинуть политику, хотя у него есть еще много "сырых идей", которые он планировал реализовать в ходе депутатской работы.

9. В декабре 2016 года Щукин отказался возглавить региональное отделение ЛДПР в Омской области. Временный координатор партии в Омске Антон Берендеев рассказал om1.ru, что Щукин отказался руководить омскими либерал-демократами, сославшись на семейные обстоятельства.

10. У Андрея Щукина двое детей: сыну Кириллу – 20 лет, дочери – 13 лет. Сын профессиональный хоккеист, защитник в новокузнецком "Металлурге", в настоящее время командирован в фарм-клуб (ближайший резерв клуба) в Курган.

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Цитата

Андрей Щукин,

заместитель председателя правительства Алтайского края, экс-руководитель регионального отделения ЛДПР:

С кадрами плохо везде, даже в "Единой России". Очень мало адекватных, результативных, образованных, интеллектуально и физически собранных людей готовы заниматься политикой.