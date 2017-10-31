Финансовый управляющий Кондратьева пытается опротестовать перепродажу акций "АНИТИМа"

Финансовый управляющий Всеволода Кондратьева требует признать недействительными сделки, в результате которых принадлежавшие ему акции барнаульского предприятия "АНИТИМ" перешли Виктории и Татьяне Белоусовым. Между тем, акции уже принадлежат другим лицам, в том числе "Фирме "Инсайдер", подконтрольной депутату Госдумы Виктору Зобневу. И 8 ноября новые акционеры предприятия намерены избрать свой совет директоров.
Как следует из материалов суда, Всеволод Кондратьев, работавший в 2009-2011 годах гендиректором строительной компании "СтройГАЗ", лично владел 4681 акциями (18,6%) "Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения" (АНИТИМ) до 4 мая 2016 года.
В этот день он продал акции Виктории Белоусовой (член совета директоров "СтройГАЗа" и дочь сенатора Сергея Белоусова). А та в свою очередь перепродала их своей матери Татьяне Белоусовой, пакет акций которой к тому моменту превысил 50%.
В июле 2017 года московский банк "Финсервис" подал заявление о признании Кондратьева банкротом — он был поручителем по кредитам "СтройГАЗа", которые строительная компания не смогла погасить. Суд ввел депутату реструктуризацию задолженности. И в ходе ведения этой процедуры его финансовый управляющий Александр Корабейник подал заявление о признании сделок по продаже и перепродаже акций недействительными.
Корабейник указывает, что Кондратьев состоит в родственных отношениях с Викторией Белоусовой, требует вернуть акции в собственность депутата, считая, что в преддверии банкротства Кондратьев совершил действия по выводу активов из конкурсной массы, и сделка нанесла вред имущественным правам кредиторов. Согласно договору поручительства, он обязан был уведомить банк обо всех сделках, которые способны ухудшить его финансовое состояние, но не сделал этого.
Корабейник также просил в суде запретить Татьяне Белоусовой, владевшей более 50% акций "АНИТИМа", распоряжаться акциями, принадлежавшими Кондратьеву.
Но 18 октября суд ему в этом отказал — ведь акции уже не находятся в собственности Татьяны Белоусовой. Как показали представленные суду документы, акциями "АНИТИМа" на 10 октября владели совсем другие лица: рубцовская "Фирма Инсайдер" и гражданин Евгений Криволапов, которые в деле о банкротстве не участвуют и заинтересованными лицами не являются. В то же время решения по заявлению о признании сделок недействительными, суд еще не вынес.
По данным ЕГРЮЛ на 28 октября 2017 года, 100% долей рубцовской "Фирмы "Инсайдер" принадлежит Виктору Зобневу, депутату Госдумы. "Фирма "Инсайдер" — один из владельцев акций "Рубцовского завода запасных частей", динамично развивающегося производителя почвообрабатывающей техники и запасных частей. "АНИТИМ" тоже производит, в частности, оборудование для сельского хозяйства - бороны, культиваторы и запчасти (хотя и не только его). В начале 2017 его гендиректор Сергей Омельченко рассказал порталу Док22 о росте продаж по всей номенклатуре с 2012 год, в 2016 году рост составил около 30%, выручка от продаж 400 млн рублей.
И РЗЗ, и ряд других структур, входят в объединение "Алмаз". 1 сентября "Алмаз" опубликовал сообщение, что "АНИТИМ" вошел в его состав. А 8 ноября состоится внеочередное общее собрание акционеров "АНИТИМа", которые намерены досрочно прекратить полномочия прежнего совета директоров, избрать новый и принять устав предприятия в новой редакции. В состав совета директоров на сегодня входят трое членов семьи Сергея Белоусова.
Справка
"Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения" основан 2 ноября 1957 года. С 1967 года стал головной организацией отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в области санитарной обработки деталей, консервации и упаковки, с 1974 - сварки и холодной штамповки. С 1999 года около 50% акций АНИТИМа принадлежало "СтройГАЗу".
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