Суд счел обоснованным заявление о признании банкротом одного из самых богатых депутатов АКЗС

Как указано в материалах арбитража, суд вынес решение об обоснованности требований акционерного общества "Банк Финсервис" (Москва) о признании несостоятельным (банкротом) Всеволода Кондратьева, родившегося 23 декабря 1974 года, и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Резолютивная часть решения вынесена 5 сентября.

Кондратьев должен банку как поручитель по кредиту более 150 млн рублей, из которых 49 млн рублей — штрафные санкции. Еще в марте 2017 года Дорогомиловский райсуд Москвы вынес решение о взыскании этого долга солидарно с Кондратьева и бывшего гендиректора "СтройГАЗа" Евгения Ледина (а также "СтройГАЗа" и связанных с ним предприятий). Таким образом банкротство депутата связано с кризисом в этой старейшей строительной компании региона.

Этот же банк подал заявление о признании банкротом Евгения Ледина, но решение затягивается. Как следует из судебных материалов, у Ледина особые обстоятельства: трое несовершеннолетних детей, отсутствие работы и доходов. Поэтому к делу будут привлечены органы опеки и попечительства.

Вообще же, введение реструктуризации еще не означает, что гражданин — банкрот. Это реабилитационная процедура для восстановления его платежеспособности, по сути, ему дается время (не более трех лет) погасить долги в рассрочку. Суд вводит ее, когда у должника есть доходы - Кондратьев же по итогам 2016 года заработал более 11 млн рублей (см. Справку).

Как указывает сайт арбитража, при введении реструктуризации должник или его кредиторы должны представить план погашения долгов. Реструктуризация долгов Всеволода Кондратьева будет проходить шесть месяцев (по крайней мере, пока). В ходе этой процедуры должнику НЕ могут временно ограничить выезд из РФ, как, например, при реализации имущества. Процедура позволяет должнику сохранить имущество - а вот при реализации продают все, что можно продать по закону.

Но примеров успешной реструктуризации в Алтайском крае немного (если они вообще есть). Как правило, необходимый план так и не представляют на утверждение суда. А после этого гражданина признают банкротом и начинают процедуру реализации его имущества. Именно так, например, произошло с экс-депутатом АКЗС Юрием Титовым и бывшим главой Камня-на-Оби Александром Куликом. Их дела о банкротстве тоже начались с реструктуризации, но в дальнейшем их признали банкротами и началась распродажа. Оба дела еще не завершены.

А вот реструктуризация долгов еще одного депутата АКЗС Андрея Волкова в ходе дела о его бакнротстве закончилась мировым соглашением с кредиторами.

Финансовый управляющий Кондратьева - Александр Корабейник. В Алтайском крае он еще не вел банкротство ни одной организации и ни одного гражданина, следует из федерального ресурса сведений о банкротстве.

Справка

Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом Алтайского краевого заксобрания. В АКЗС прошлого созыва возглавлял комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В 2009-2011 годах он был гендиректором "СтройГАЗа". Сегодня он гендиректор ООО "Завод железобетонных изделий-100" и временно исполняет обязанности гендиректора акционерного общества "Цемент" - цементного завода в Голухе.

По итогам 2016 года Кондратьев заработал 11,2 миллиона рублей и вошел в тройку самых богатых депутатов АКЗС. У него в собственности шесть земельных участков, две квартиры (119 кв.м. и 60 кв.м.) и автомобиль Volkswagen Touareg.