Forbes оценил состояние семьи Ракшиных

Журнал Forbes оценил состояние барнаульской семьи Ракшиных в $310 млн. Это около 18 млрд. рублей по текущему курсу ЦБ. По оценкам издания, владельцы сети "Мария-Ра" являются самой богатой семьей в регионе.
Два года назад Forbes оценивал состояние Ракшиных в $600 млн. Журнал отмечает, что оценка их состояния упала не в связи ухудшением показателей компании: наоборот, выручка сети ежегодно растет на 14-15%. Так, по итогам 2016 года выручка сети составила 76,3 млрд рублей.
Дело в том, что "Мария-Ра" — непубличная компания: открытых данных о стоимости компании нет. Поэтому ее оценивают по стоимости торговых компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке. Однако акции публичных компаний за последний год существенно снизились, поэтому упала и оценка стоимости "Марии-Ра".
Сейчас сеть "Мария-Ра" занимает 106-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний Forbes. Сеть насчитывает 942 магазина в нескольких регионах Сибири.
Владельцами "Марии-Ра" являются четверо представителей семьи Ракшиных: гендиректор Александр Ракшин, его бывшая жена Галина, финансовый директор Алла и Евгений Ракшин, который занимается девелоперским бизнесом. Каждому из них принадлежит по 25% компании. При этом не уточняется, внесены ли в оценку девелоперские проекты Евгения Ракшина: ТРЦ "Волна", "Галактика" и другие.
Forbes отмечает, что состояние в $310 млн. не позволило Ракшиным войти в ежегодный рейтинг богатейших. В 2017 году "входной билет" в него составлял $950 млн.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.