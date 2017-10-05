Forbes оценил состояние семьи Ракшиных

Два года назад Forbes оценивал состояние Ракшиных в $600 млн. Журнал отмечает, что оценка их состояния упала не в связи ухудшением показателей компании: наоборот, выручка сети ежегодно растет на 14-15%. Так, по итогам 2016 года выручка сети составила 76,3 млрд рублей.

Дело в том, что "Мария-Ра" — непубличная компания: открытых данных о стоимости компании нет. Поэтому ее оценивают по стоимости торговых компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке. Однако акции публичных компаний за последний год существенно снизились, поэтому упала и оценка стоимости "Марии-Ра".

Сейчас сеть "Мария-Ра" занимает 106-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний Forbes. Сеть насчитывает 942 магазина в нескольких регионах Сибири.

Владельцами "Марии-Ра" являются четверо представителей семьи Ракшиных: гендиректор Александр Ракшин, его бывшая жена Галина, финансовый директор Алла и Евгений Ракшин, который занимается девелоперским бизнесом. Каждому из них принадлежит по 25% компании. При этом не уточняется, внесены ли в оценку девелоперские проекты Евгения Ракшина: ТРЦ "Волна", "Галактика" и другие.

Forbes отмечает, что состояние в $310 млн. не позволило Ракшиным войти в ежегодный рейтинг богатейших. В 2017 году "входной билет" в него составлял $950 млн.