Фотофакт. Британский пилот "начертил" в небе поздравление с Новым годом

В небе над Англией траекторией полета он написал фразу "Happy NY". Об этом стало известно на сервисе Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру.

This pilot in UK is wishing everyone a Happy New Year! 🎆🎆🎆https://t.co/ZHmd7sUyfw pic.twitter.com/0ijemEKMAZ — Flightradar24 (@flightradar24) 29 декабря 2016 г.

Чтобы "пролететь надпись", пилоту потребовалось 2 часа и 23 минуты. За это время он преодолел расстояние в 350 километров от момента взлета до приземления.

Аналогичную фразу на французском языке "Bonne Anne 2017" написал летчик из Новой Зеландии, пишет informing.ru.