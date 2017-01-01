Фотофакт. Британский пилот "начертил" в небе поздравление с Новым годом

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Сегодня, 15:57.
Жизнь

Пилот-любитель Бен Дэвис из Бакингема оригинально поздравил людей с Новым годом.

Бенгальские огни. Новый год.
Бенгальские огни. Новый год. Фото: СС0.

В небе над Англией траекторией полета он написал фразу "Happy NY". Об этом стало известно на сервисе Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру.

Чтобы "пролететь надпись", пилоту потребовалось 2 часа и 23 минуты. За это время он преодолел расстояние в 350 километров от момента взлета до приземления.

Аналогичную фразу на французском языке "Bonne Anne 2017" написал летчик из Новой Зеландии, пишет informing.ru.

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