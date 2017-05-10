Фотофакт. Мэр Горно-Алтайска отправил Путину рукописное письмо

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, который уже больше года находится под домашним арестом и обвиняется в нескольких преступлениях, написал президенту России Владимиру Путину письмо. Он не стал пользоваться компьютером, а написал его от руки. Копия документа есть в распоряжении редакции altapress.ru.
В своем обращении г-н Облогин просит президента лично разобраться со сложившейся ситуацией: "Прошу Вас решить вопрос о передаче дела в отношении меня за пределы Республики Алтай". Он уверен, что: "дело сфальсифицировано и сфабриковано, а преследование осуществляется по политическим мотивам".
В качестве аргументов в свою пользу Виктор Облогин написал: "я всю жизнь честно работаю на благо Родины и жителей России, более 25 лет являюсь всенародно избранным мэром столичного города Горно-Алтайска".
В этом же письме он известил президента Владимира Путина о том, что с 7 мая начал протестную голодовку. Как уже писал altapress.ru, Облогин уже три дня пьет только воду. От еды и приема необходимых лекарств мэр отказался. Состояние его здоровья ухудшается.
Напомним, мэр Горно-Алтайска, по версии следствия, похитил принадлежащий мэрии автомобиль, незаконно изъял средства из бюджета и предоставил одной из управляющих компаний гарантии, которые нанесли финансовый ущерб городу.
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