Мэр Горно-Алтайска объявил голодовку

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого обвиняют в нескольких преступлениях, объявил голодовку. Об этом 9 мая сообщила газета "Листок" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Облогин начал голодовку 7 мая. Он прекратил есть и принимать лекарства от диабета, пьет только воду. С помощью голодовки Облогин пытается добиться, чтобы его дело рассматривали за пределами Республики Алтай, так как местных судей Облогин считает предвзятыми.
Процесс над Облогиным начался 4 мая. На первом заседании подсудимый просил отстранить от рассмотрения дела всех судей Горно-Алтайского горсуда и отправить дело в другой субъект федерации. Суд ему отказал, а защита объявила о намерении обжаловать решение.
Напомним, по версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей. Облогин уже больше года находится под домашним арестом.
"Листок" отмечает, что длительное нахождение под домашним арестом плохо сказывается на здоровье мэра — его уже доставляли на "скорой" в больницу, у него постоянно держится высокое давление.
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