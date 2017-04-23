Фотофакт. Nissan перевернулся на бок в результате ДТП в Барнауле

Вечером 22 апреля в Барнауле столкнулись два автомобиля - Toyota Avensis и Nissan X-trale. В результате происшествия Nissan перевернулся. Все участники события остались живы, но оба автомобиля сильно "помялись". Об этом сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22 во "ВКонтакте".
ДТП случилось на пересечении ул. Кавалерийской и В. Кащеевой. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Nissan, который ехал по второстепенной дороге (ул. В. Кащеевой) и не пропустил Toyota Avensis. Нарушитель попытался уйти от удара, и в итоге перевернулся.
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