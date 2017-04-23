Фотофакт. Nissan перевернулся на бок в результате ДТП в Барнауле

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Сегодня, 15:28.
Происшествия

Вечером 22 апреля в Барнауле столкнулись два автомобиля - Toyota Avensis и Nissan X-trale. В результате происшествия Nissan перевернулся. Все участники события остались живы, но оба автомобиля сильно "помялись". Об этом сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22 во "ВКонтакте". 

Nissan перевернулся на бок в результате ДТП в Барнауле.
Nissan перевернулся на бок в результате ДТП в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

ДТП случилось на пересечении ул. Кавалерийской и В. Кащеевой. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Nissan, который ехал по второстепенной дороге (ул. В. Кащеевой) и не пропустил Toyota Avensis. Нарушитель попытался уйти от удара, и в итоге перевернулся. 

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