Фотофакт. Nissan перевернулся на бок в результате ДТП в Барнауле

ДТП случилось на пересечении ул. Кавалерийской и В. Кащеевой. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Nissan, который ехал по второстепенной дороге (ул. В. Кащеевой) и не пропустил Toyota Avensis. Нарушитель попытался уйти от удара, и в итоге перевернулся.