Фотофакт. Карлин и Вексельберг открыли в "Сколково" аллею великого алтайского изобретателя

3 июня в Москве в Центре разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" открыли аллею Ивана Ползунова. В самом начале аллеи разместили инсталляцию паровой машины, сообщает сайт регионального правительства.
Решение об открытии аллеи приняли в марте этого года, на региональном этапе стартап-тура "Открытые инновации" в Барнауле. Событие приурочено к Х Неделе российского бизнеса и проходящей в эти дни V Международной конференции Startup Village.
В открытии памятника приняла участие делегация Алтайского края во главе с губернатором Александром Карлиным, первый вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.
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