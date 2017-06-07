Фотофакт. Карлин и Вексельберг открыли в "Сколково" аллею великого алтайского изобретателя

Решение об открытии аллеи приняли в марте этого года, на региональном этапе стартап-тура "Открытые инновации" в Барнауле. Событие приурочено к Х Неделе российского бизнеса и проходящей в эти дни V Международной конференции Startup Village.

В открытии памятника приняла участие делегация Алтайского края во главе с губернатором Александром Карлиным, первый вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.