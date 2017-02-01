Фотофакты. Барнаульские женщины рассказали об идеальных мужчинах на примере известных людей города

Мария, сестра Евгения Куракова.

Женя именно такой, каким кажется: креативный, азартный, драйвовый. Он никогда не сидит на месте, всегда с какими-то затеями и проектами. Обожает экстрим, путешествия по самым необычным местам. В любом деле находит место творчеству и изобретательности. То, что Женя — прекрасный повар, это тоже ни для кого не секрет. Но мало кто знает, какой он заботливый и внимательный для своих домашних. Когда мы жили вместе, он готовил мне каждый день что-то необычное. С ним всегда вкусно и интересно!