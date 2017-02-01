Фотофакты. Барнаульские женщины рассказали об идеальных мужчинах на примере известных людей города

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Сегодня, 09:10.
Жизнь

Герои этого проекта шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул" — успешные, состоявшиеся личности со сложившимся имиджем. Но завершен ли такой портрет? К Дню всех влюбленных и 23 февраля редакция журнала попросила любимых женщин — жен, сестер, дочерей — добавить несколько новых штрихов к привычному образу.

Валид Газиев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Валид Газиев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Данил Снитко. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Данил Снитко. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Евгений Кураков. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Евгений Кураков. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Виталий Тайчер. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Виталий Тайчер. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Артём Климчук. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Артём Климчук. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Алексей Сабируллов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Алексей Сабируллов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Владимир Дементьев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Владимир Дементьев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Супермен. Фото: кадр из сериала "Приключения Супермена".

Мудрец

Валид Газиев.
Валид Газиев.

Валид Газиев, владелец компании.

Карина,
дочь:

Карина, дочь Валида Газиева.
Карина, дочь Валида Газиева.
Папа — человек, которого все знают как справедливого, отзывчивого, неравнодушного к чужим проблемам. Но при этом он — принципиальный и строгий человек. Его "нет" — всегда твердое "нет". Не очень близко знающие папу люди очень удивились, если бы увидели, каким он может быть нежным в семейном кругу: особенную нежность в нем пробуждает наш любимый домашний питомец Барсик. Впрочем, то, что папа ныряет зимой в прорубь, тоже бы стало для многих открытием.

Джентльмен

Данил Снитко.
Данил Снитко.

Данил Снитко, арт-директор.

Анастасия,
жена:

Анастасия, жена Данила Снитко.
Анастасия, жена Данила Снитко.
Для окружающих очевидно, что Данил — человек с чувством юмора, очень добрый, щедрый и бесконечно терпеливый. Но при этом он может жестко поставить на место кого угодно или "включить юриста" и настоять на своём. Думаю, многие бы удивились, узнав, что он может подтянуться 10 раз на турнике, имеет удостоверение капитана маломерного судна, был капитаном команды КВН и даже на одной из игр получил награду за лучшую мужскую роль.

Искатель

Евгений Кураков.
Евгений Кураков.

Евгений Кураков, владелец бизнеса.

Мария,
сестра:

Мария, сестра Евгения Куракова.
Мария, сестра Евгения Куракова.
Женя именно такой, каким кажется: креативный, азартный, драйвовый. Он никогда не сидит на месте, всегда с какими-то затеями и проектами. Обожает экстрим, путешествия по самым необычным местам. В любом деле находит место творчеству и изобретательности. То, что Женя — прекрасный повар, это тоже ни для кого не секрет. Но мало кто знает, какой он заботливый и внимательный для своих домашних. Когда мы жили вместе, он готовил мне каждый день что-то необычное. С ним всегда вкусно и интересно!

Романтик

Виталий Тайчер.
Виталий Тайчер.

Виталий Тайчер, коммерческий директор.

Юлия,
жена:

Юлия, жена Виталия Тайчера.
Юлия, жена Виталия Тайчера.
Виталий — застенчивый и очень вежливый, он умеет быть сдержанным и находить компромиссы. Это внешняя сторона его личности, а друзья и родные знают его как заботливого, искреннего и эмоционального человека, любящего свою маленькую дочку Софию. Еще мало кто знает, что у Виталия прекрасные математические способности, разряд по шахматам и даже опыт работы в "Макдональдсе" в Америке.

Творец

Артём Климчук.
Артём Климчук.

Артем Климчук, директор компании.

Ирина,
жена:

Ирина, жена Артёма Климчука.
Ирина, жена Артёма Климчука.
То, что Артем — творческая личность, очевидно не только для меня. Все факты его биографии говорят об этом. Он несколько лет занимался в художественной школе, а сейчас сочиняет дружеские эпиграммы по разным торжественным поводам, которые с нетерпением ждут наши друзья. Но только близкие знают, что Артем еще и мастер гастрономических шедевров: кролика по-каталонски или кус-куса с апельсиновой цедрой.

Лидер

Алексей Сабируллов.
Алексей Сабируллов.

Алексей Сабируллов, директор по развитию.

Елена,
жена:

Елена, жена Алексея Сабируллова.
Елена, жена Алексея Сабируллова.
Самые очевидные качества Алексея: оптимизм, энергичность, целеустремленность. Он всегда знает, чего хочет, умеет принимать решения и нести за них ответственность. Активно занимается спортом. Но для партнеров и коллег стало бы открытием, что Алексей — эстет, который не только вкусно готовит, но и невероятно красиво сервирует стол. Или что он обожает рыбалку и именно это занятие помогает ему расслабиться и отвлечься от забот.

Свой парень

Владимир Дементьев.
Владимир Дементьев.

Владимир Дементьев, шоумен.

Елена,
подруга:

Елена, подруга Владимира Дементьева.
Елена, подруга Владимира Дементьева.
Думаю, коллеги и партнеры Владимира считают его очень серьезным, пунктуальным, стрессоустойчивым и ответственным человеком. Впрочем, так оно и есть, в работе он именно такой. А вот для друзей, наоборот, легкий на подъем, компанейский парень, очень веселый и остроумный, который никогда не устает от общения, играет на гитаре, поет.

Одежда для проекта предоставлена магазином "Денди&Леди".

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