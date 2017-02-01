Фотофакты. Барнаульские женщины рассказали об идеальных мужчинах на примере известных людей города

Герои этого проекта шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул" — успешные, состоявшиеся личности со сложившимся имиджем. Но завершен ли такой портрет? К Дню всех влюбленных и 23 февраля редакция журнала попросила любимых женщин — жен, сестер, дочерей — добавить несколько новых штрихов к привычному образу.
Валид Газиев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Валид Газиев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Данил Снитко. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Данил Снитко. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Евгений Кураков. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Евгений Кураков. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Виталий Тайчер. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Виталий Тайчер. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Артём Климчук. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Артём Климчук. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Алексей Сабируллов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Алексей Сабируллов. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Владимир Дементьев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Владимир Дементьев. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Супермен. Фото: кадр из сериала "Приключения Супермена".
Мудрец
Валид Газиев, владелец компании.
Карина,
дочь:
Джентльмен
Данил Снитко, арт-директор.
Анастасия,
жена:
Искатель
Евгений Кураков, владелец бизнеса.
Мария,
сестра:
Романтик
Виталий Тайчер, коммерческий директор.
Юлия,
жена:
Творец
Артем Климчук, директор компании.
Ирина,
жена:
Лидер
Алексей Сабируллов, директор по развитию.
Елена,
жена:
Свой парень
Владимир Дементьев, шоумен.
Елена,
подруга:
Одежда для проекта предоставлена магазином "Денди&Леди".