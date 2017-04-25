Фотофакты. Барнаульцы жалуются на мусор в парке "Юбилейный"

Жительница Барнаула Екатерина Ганштейн обратилась в редакцию altapress.ru, чтобы призвать людей не мусорить в парке "Юбилейном". Она отмечает, что проблема свалок после отдыха горожан актуальна не только в парке, но и в других местах.
"Юбилейный парк прекрасное место, каждую весну на местный пруд прилетают дикие утки, зрелище достаточно интересное. В этом году прилетело порядка 12 особей. А ещё сюда приходят погулять с детьми, пожарить шашлычки на природе, выбросить строительный и прочий мусор и даже новогоднюю елку, отдохнуть. И вот что из этого получается. Хочу с вашей помощью призвать людей к порядку, если не можете за собой убрать, то хотя бы не носите сюда мусор. Знаю что если организовать субботник, многие откликнутся, но ради чего? Что бы через неделю был тот же бардак", — пишет Екатерина.
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