Фотофакты. Барнаульцы жалуются на мусор в парке "Юбилейный"

Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн. Мусор в парке "Юбилейный". Фото: Екатерина Ганштейн.

"Юбилейный парк прекрасное место, каждую весну на местный пруд прилетают дикие утки, зрелище достаточно интересное. В этом году прилетело порядка 12 особей. А ещё сюда приходят погулять с детьми, пожарить шашлычки на природе, выбросить строительный и прочий мусор и даже новогоднюю елку, отдохнуть. И вот что из этого получается. Хочу с вашей помощью призвать людей к порядку, если не можете за собой убрать, то хотя бы не носите сюда мусор. Знаю что если организовать субботник, многие откликнутся, но ради чего? Что бы через неделю был тот же бардак", — пишет Екатерина.