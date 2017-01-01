Фотофакты. Для Ивана Стебунова в барнаульском клубе играл депутат-единоросс

Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова. Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова. Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова. Владислав Вакаев, Марк Козловский, Андрей Волков. Фото: Анна Якушева в Facebook. Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Ксения Шубина в Facebook.

Так, на презентации экс-депутаты АКЗС Марк Козловский (КПРФ) и действующие парламентарии — Владислав Вакаев ("Справедливая Россия") и Андрей Волков ("Единая Россия"). Последний даже присоединился к выступлению музыкальной группы и сыграл на там-таме.

Как пишет на своем сайте издатель и журналист Сергей Тепляков: "В зале, в числе прочих, были: Виктор Суманосов, историк и писатель, с женой. Наталья Николенкова, поэтесса. Мария Чугунова, редактор газеты "Алтайская нива". Анна Адамайтес, сотрудница газеты "КП на Алтае" с молодым человеком, который оказался Иваном Стебуновым, Андрей Блем, когда-то политтехнолог, а теперь риэлтор. Спустя время прибыла Анна Якушева (аппарат АКЗС) и художник Алексей Иванов.

Сергей Тепляков,

журналист:

На сцене принялись играть и петь двое музыкантов с гитарами. После одной или двух песен Иванов захотел петь сам, взял гитару и правда спел. Казалось, все уже кончилось, но тут Алексей решил прочитать какое-то стихотворение. Содержание его так и осталось невыясненным. Но что-то пассионарное в стихотворении явно было, раз Иванов в финале швырнул микрофонную стойку назад, а сам бросился со сцены вперед, вниз головой! На беду, в этот момент в зале был потушен свет. Иванов не сумел рассчитать траекторию полета (если допустить, что он ее рассчитывал) и рухнул на пол, как нам со стороны показалось, плашмя, как иногда бревнышком падают на воду неопытные ныряльщики. Собравшиеся протрезвели.

Снова началась музыка. Два гитариста пели хорошо, но звучали бедновато. Депутат Волков вспомнил, что он вообще-то барабанщик – и показал класс. Барабанил он с упоением, видно было, что это доставляет ему удовольствие.

Отметим, это была уже третья масштабная презентация книги Токмакова. Как писал ранее altapress.ru, в ней автор постарался изложить свои философские мысли, а также размышления о судьбах страны максимально доступным для современного читателя языком. Так что этот роман, как и предыдущий, начинается с детектива, или даже триллера, и постепенно перерастает в философский трактат о поиске себя и своего места в жизни. Токмаков выбрал легкую форму небольших эпизодов, чтобы "не сложилось впечатления, что это очередной провинциальный писатель сидит и бухтит".

Главный герой ищет запретную книгу Белого Бурхана, потому что, по преданиям, с ее помощью, можно владеть всем миром. Он запутался в своих любовных историях, ему грустно видеть политические изменения в стране, в которой все начинает скатываться к диктатуре. И он очень хочет найти таинственную страну Бурханостан, которая вроде означает рай на земле.

"Запретная книга" - это некий путеводитель по мистическим местам. Действие романа как и других произведений трилогии, происходит в городе Б. Герой также путешествует по всему Горному Алтаю. Однако автор попытался скрыть "швы" между реальными и вымышленными топонимами, чтобы переход из обычной жизни в мистическую был внезапным и незаметным. Впрочем, в книге есть карта путешествия героя, так что любой путешественник может пройти по этим местам и попытаться узнать в них те реалии, что описаны в "Запретной книге".

Деньги на издание книги нашли методом краудфандинга в течение месяца. Помимо самого романа издание включает критические отзывы, а также поэзию Владмира Токмакова вместе с юмористическими одностишиями.