Фотофакты. Для Ивана Стебунова в барнаульском клубе играл депутат-единоросс

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Сегодня, 14:57.
Культура

17 февраля в барнаульском арт-клубе "Шляпа" местный писатель Владимир Токмаков презентовал свою новую книгу "Запретную книгу белого Бурхана". На встрече в числе прочих присутствовали известные на Алтае политики, а также прославленный актер театра и кино Иван Стебунов.

Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова.
Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова.
Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Светлана Смолянникова.
Владислав Вакаев, Марк Козловский, Андрей Волков. Фото: Анна Якушева в Facebook.
Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе". Фото: Ксения Шубина в Facebook.

Так, на презентации экс-депутаты АКЗС Марк Козловский (КПРФ) и действующие парламентарии — Владислав Вакаев ("Справедливая Россия") и Андрей Волков ("Единая Россия"). Последний даже присоединился к выступлению музыкальной группы и сыграл на там-таме.

Как пишет на своем сайте издатель и журналист Сергей Тепляков: "В зале, в числе прочих, были: Виктор Суманосов, историк и писатель, с женой. Наталья Николенкова, поэтесса. Мария Чугунова, редактор газеты "Алтайская нива". Анна Адамайтес, сотрудница газеты "КП на Алтае" с молодым человеком, который оказался Иваном Стебуновым, Андрей Блем, когда-то политтехнолог, а теперь риэлтор. Спустя время прибыла Анна Якушева (аппарат АКЗС) и художник Алексей Иванов.

Сергей Тепляков,
журналист:

На сцене принялись играть и петь двое музыкантов с гитарами. После одной или двух песен Иванов захотел петь сам, взял гитару и правда спел. Казалось, все уже кончилось, но тут Алексей решил прочитать какое-то стихотворение. Содержание его так и осталось невыясненным. Но что-то пассионарное в стихотворении явно было, раз Иванов в финале швырнул микрофонную стойку назад, а сам бросился со сцены вперед, вниз головой! На беду, в этот момент в зале был потушен свет. Иванов не сумел рассчитать траекторию полета (если допустить, что он ее рассчитывал) и рухнул на пол, как нам со стороны показалось, плашмя, как иногда бревнышком падают на воду неопытные ныряльщики. Собравшиеся протрезвели.

Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе".
Презентация книги Владимира Токмакова в "Шляпе"

Снова началась музыка. Два гитариста пели хорошо, но звучали бедновато. Депутат Волков вспомнил, что он вообще-то барабанщик – и показал класс. Барабанил он с упоением, видно было, что это доставляет ему удовольствие.

Отметим, это была уже третья масштабная презентация книги Токмакова. Как писал ранее altapress.ru, в ней автор постарался изложить свои философские мысли, а также размышления о судьбах страны максимально доступным для современного читателя языком. Так что этот роман, как и предыдущий, начинается с детектива, или даже триллера, и постепенно перерастает в философский трактат о поиске себя и своего места в жизни. Токмаков выбрал легкую форму небольших эпизодов, чтобы "не сложилось впечатления, что это очередной провинциальный писатель сидит и бухтит".

Главный герой ищет запретную книгу Белого Бурхана, потому что, по преданиям, с ее помощью, можно владеть всем миром. Он запутался в своих любовных историях, ему грустно видеть политические изменения в стране, в которой все начинает скатываться к диктатуре. И он очень хочет найти таинственную страну Бурханостан, которая вроде означает рай на земле.

"Запретная книга" - это некий путеводитель по мистическим местам. Действие  романа как и других произведений трилогии, происходит в городе Б. Герой также путешествует по всему Горному Алтаю. Однако автор попытался скрыть "швы" между реальными и вымышленными топонимами, чтобы переход из обычной жизни в мистическую был внезапным и незаметным. Впрочем, в книге есть карта путешествия героя, так что любой путешественник может пройти по этим местам и попытаться узнать в них те реалии, что описаны в "Запретной книге".

Деньги на издание книги нашли методом краудфандинга в течение месяца. Помимо самого романа издание включает критические отзывы, а также поэзию Владмира Токмакова вместе с юмористическими одностишиями.

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