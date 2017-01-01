Фотофакты. Писатель Владимир Токмаков выпустил заключительный роман барнаульской трилогии

Барнаульский писатель Владмир Токмаков презентовал "Запретную книгу Белого Бурхана" - заключительную часть так называемой барнаульской трилогии, в которую входят также "Детдом для престарелых убийц" и "Сбор трюфелей накануне конца света".
Автор постарался изложить свои философские мысли, а также размышления о судьбах страны максимально доступным для современного читателя языком. Так что этот роман, как и предыдущий, начинается с детектива, или даже триллера, и постепенно перерастает в философский трактат о поиске себя и своего места в жизни. Токмаков выбрал легкую форму небольших эпизодов, чтобы "не сложилось впечатления, что это очередной провинциальный писатель сидит и бухтит".
Главный герой ищет запретную книгу Белого Бурхана, потому что, по преданиям, с ее помощью, можно владеть всем миром. Он запутался в своих любовных историях, ему грустно видеть политические изменения в стране, в которой все начинает скатываться к диктатуре. И он очень хочет найти таинственную страну Бурханостан, которая вроде означает рай на земле.
"Запретная книга" - это некий путеводитель по мистическим местам. Действие романа как и других произведений трилогии, происходит в городе Б. Герой также путешествует по всему Горному Алтаю. Однако автор попытался скрыть "швы" между реальными и вымышленными топонимами, чтобы переход из обычной жизни в мистическую был внезапным и незаметным. Впрочем, в книге есть карта путешествия героя, так что любой путешественник может пройти по этим местам и попытаться узнать в них те реалии, что описаны в "Запретной книге".
Деньги на издание книги нашли методом краудфандинга в течение месяца. Помимо самого романа издание включает критические отзывы, а также поэзию Владмира Токмакова вместе с юмористическими одностишиями.
Следующая презентация и автограф-сессия пройдет в библиотеке Шишкова.
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