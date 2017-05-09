Фотофакты. Ветераны, оркестр и танки: как прошёл Парад Победы в Москве

На Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек и 114 единиц техники, сообщает сайт президента.
Парад принимал Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
Движение колонны военной техники открыл танк Т-34–85, за ним проследовали бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К" и "Тайфун-М". В колонне проехали танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3. Впервые в параде Победы участвовали новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
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