Фотофакты. Ветераны, оркестр и танки: как прошёл Парад Победы в Москве

Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Путин на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Путин на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Путин на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Путин на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Путин на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Шойгу на Параде Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru. Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru.

Парад принимал Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34–85, за ним проследовали бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К" и "Тайфун-М". В колонне проехали танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3. Впервые в параде Победы участвовали новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".