Фотофакты. Барнаульские болельщицы переживали за ярославских волейболистов

19 февраля вторая домашняя игра барнаульского "Университета" закончилась проигрышем "Ярославичу" 0:3.
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Накануне наше команда выиграла у себя на площадке у лидера из Ярославля 3:0 (25:17, 25:22, 25:16), однако в воскресенье удача была на стороне гостей 0:3 (17:25, 21:25, 18:25).
На обеих играх было много болельщиков. Интересно, что на субботнюю игру пришла также группа девушек, которые активно болели за ярославцев, однако эти "фанатки" оказались жительницами Барнаула.
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