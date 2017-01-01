Фотофакты. Барнаульские болельщицы переживали за ярославских волейболистов

Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Встреча барнаульского "Университета" с "Ярославичем. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Накануне наше команда выиграла у себя на площадке у лидера из Ярославля 3:0 (25:17, 25:22, 25:16), однако в воскресенье удача была на стороне гостей 0:3 (17:25, 21:25, 18:25).

На обеих играх было много болельщиков. Интересно, что на субботнюю игру пришла также группа девушек, которые активно болели за ярославцев, однако эти "фанатки" оказались жительницами Барнаула.