Фотофакты. Креативные способы экономить на всем

Иногда экономия приносит не пользу, а разочарования. Однако наблюдать за тем, как люди пытаются выкрутиться из непростой ситуации, довольно забавно.



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