Фотофакты. Мэр Дугин заявил, что набережная Барнаулки станет топовым местом города

Строители завершили работы по благоустройству прогулочной зоны на проспекте Ленина под мостом через Барнаулку. Мэр города Сергей Дугин, инспектировавший строительство, заявил, что совсем скоро преображенная набережная станет одним из самых посещаемых мест столицы края.
Рабочие закрыли основание моста декоративными плитами. На набережной установлены фонари и чугунное ограждение. На пешеходной зоне уложили тротуарную плитку. А ранее склоны берегов Барнаулки укрепили бетоном.
Движение по перестроенному мосту запустили еще 13 декабря 2016 года (до этого на время работ проезд здесь был закрыт более года). Тогда рабочие переложили пролеты моста, переустроили коммуникации. После церемонии открытия движения работы по благоустройству этого участка Барнаульского туркластера продолжились. Уже обустроена тротуарная часть моста, отделаны гранитными плитами лестничные сходы, поставлены новые перильные ограждения из чугуна, проложена декоративная подсветка мостовых конструкций.
На мосту установлены четыре чугунных барельефа, изображающих различные периоды истории города: Барнаул горнозаводской, купеческий, индустриальный и современный. Также на мосту установили дюжину гранитных шаров весом по 300 кг и диаметром 0,6 м, а также четыре уменьшенные копии демидовского столба. На аллее в центральной части моста появились лавочки, фонари, вазоны.
Справка
Общая сметная стоимость реконструкции моста составила 210 млн. руб.
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