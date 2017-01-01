На Алтае Хреновская школа наездников выпустила первых учеников

Местное представительство Хреновской школы наездников выпустила первых учеников, сообщает пресс-служба сети санаториев "Курорт Белокуриха". Торжественное награждение прошло на "Сибирском подворье" 10 февраля. Выпускникам присвоили квалификацию "Тренер лошадей".
Напомним, филиал Хреновской школы наездников открыли на территории ипподрома "Алтай" в "Сибирском подворье" под Белокурихой осенью 2016 года. Именно тогда частный ипподром получил лицензию на новый вид образовательной деятельности.
Сергей Капран,
заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальному развитию "Курорта Белокуриха":
Сама идея получения лицензии на право занятия общеобразовательной деятельностью у нас задумывалась давно. Была проведена большая организационная работа с руководством Хреновского завода, Хреновской школы наездников, в обучении мы использовали их методики. Мы рады, что выпуск состоялся. Наше учебное заведение на "Сибирском подворье", будучи единственным филиалом Хреновской школы за Уралом, даёт уникальную возможность получить дополнительную специальность.
Обучение длилось три месяца. Следующий набор в местное представительство Хреновской школы наездников пройдет в октябре 2017 года.
Справка
Государственное образовательное учреждение Воронежской области Хреновская школа наездников — одно из старейших в России. Ее была создана в 1881 году по приказу графа И.И. Воронцова-Дашкова, который занимал должность главного управляющего коннозаводством Российской Империи. Алтайский филиал считается единственный за Уралом.
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