Фотофакты. На Алтае наказывают землевладельцев за поджоги сухой травы

Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар, сельхозпал. Фото: altaipriroda.ru. Алтайские пожарные вышли на борьбу с сельхозпалами. Фото: 22.mchs.gov.ru. Алтайские пожарные вышли на борьбу с сельхозпалами. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в поселке Среднесибирском. Фото: Артем Будылин для altapress.ru. Алтайские огнеборцы тушат сельхозпалы. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар на правом берегу Оби. Фото: vk.com/valeriyromanenko.

По словам представителей Россельхознадзора, жители края пытаются с помощью самовольных поджогов очищать поля от сухой растительности. Но неконтролируемые сельхозпалы приводят к природным пожарам, из-за чего гибнут леса, мелиоративные насаждения, а также подвергаются опасности населенные пункты. Из-за выжигания травы наносится непоправимый ущерб почве, теряется влага и уничтожается почвенная микрофлора.

Напомним, что губернатор Алтайского каря Александр Карлин подписал постановление о введении противопожарного режима с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов.

На период действия особого противопожарного режима запрещено:

посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);

разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Справка

В ведомстве напоминают, что по статье 42 Земельного кодекса РФ при использовании земельных участков собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, в т.ч. меры пожарной безопасности, соблюдать при использовании земельных участков требования противопожарных правил, не допускать деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

За невыполнение требований и мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель гражданам грозит административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей; должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей; юридическим лицам от 400 до 700 тысяч рублей.