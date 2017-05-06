Фотофакты. На Алтае наказывают землевладельцев за поджоги сухой травы

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Сегодня, 15:34.
Происшествия

Россельхознадзор возбудил дела об административных нарушениях в отношении людей, виновных в поджогах сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения в в Поспелихинском и Табунском районах Алтайского края. Общая площадь возгорания на выявленных сотрудниками ведомства участках в этих районах составила 55 га.

Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22.
Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22.
Пожар, сельхозпал. Фото: altaipriroda.ru.
Алтайские пожарные вышли на борьбу с сельхозпалами. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Алтайские пожарные вышли на борьбу с сельхозпалами. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в поселке Среднесибирском. Фото: Артем Будылин для altapress.ru.
Алтайские огнеборцы тушат сельхозпалы. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар на правом берегу Оби. Фото: vk.com/valeriyromanenko.

По словам представителей Россельхознадзора, жители края пытаются с помощью самовольных поджогов очищать поля от сухой растительности. Но неконтролируемые сельхозпалы приводят к природным пожарам, из-за чего гибнут леса, мелиоративные насаждения, а также подвергаются опасности населенные пункты. Из-за выжигания травы наносится непоправимый ущерб почве, теряется влага и уничтожается почвенная микрофлора.

Напомним, что губернатор Алтайского каря Александр Карлин подписал постановление о введении противопожарного режима с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов.

На период действия особого противопожарного режима запрещено:

  • посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);
  • разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Справка

В ведомстве напоминают, что по статье 42 Земельного кодекса РФ  при использовании земельных участков собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, в т.ч. меры пожарной безопасности, соблюдать при использовании земельных участков требования противопожарных правил, не допускать деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

За невыполнение  требований и  мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель гражданам грозит административный штраф   от 20 до 50 тысяч рублей; должностным лицам   от 50  до 100 тысяч рублей; юридическим лицам  от 400 до 700 тысяч  рублей.

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