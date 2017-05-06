Фотофакты. На Алтае наказывают землевладельцев за поджоги сухой травы

Россельхознадзор возбудил дела об административных нарушениях в отношении людей, виновных в поджогах сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения в в Поспелихинском и Табунском районах Алтайского края. Общая площадь возгорания на выявленных сотрудниками ведомства участках в этих районах составила 55 га.
По словам представителей Россельхознадзора, жители края пытаются с помощью самовольных поджогов очищать поля от сухой растительности. Но неконтролируемые сельхозпалы приводят к природным пожарам, из-за чего гибнут леса, мелиоративные насаждения, а также подвергаются опасности населенные пункты. Из-за выжигания травы наносится непоправимый ущерб почве, теряется влага и уничтожается почвенная микрофлора.
Напомним, что губернатор Алтайского каря Александр Карлин подписал постановление о введении противопожарного режима с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов.
На период действия особого противопожарного режима запрещено:
- посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);
- разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.
Справка
В ведомстве напоминают, что по статье 42 Земельного кодекса РФ при использовании земельных участков собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, в т.ч. меры пожарной безопасности, соблюдать при использовании земельных участков требования противопожарных правил, не допускать деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.
За невыполнение требований и мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель гражданам грозит административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей; должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей; юридическим лицам от 400 до 700 тысяч рублей.
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