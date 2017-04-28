В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима запрещено:

посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);

разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в связи с введением особого противопожарного режима нарушителям полагаются штрафы в двойном размере. Так, с 28 апреля за разведение костров в лесах физическим лицам придется заплатить до 10 тыс. рублей, должностным — до 100 тыс. рублей, а юридическим — до 2 млн. рублей. К сумме штрафа также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного лесному фонду и затраты на тушение.

За сжигание травы на полях и в населенных пунктах физические лица должны заплатить до 8 тыс. рублей, должностные — до 60 тыс. рублей, юридические — до 1 млн. рублей.

Если огонь причинил существенный ущерб или привел к гибели людей, наступает уголовная ответственность.

Всего на территории края с начала пожароопасного сезона (21-28 апреля 2017 года) произошло 13 лесных пожаров общей площадью 6,27 га. Два из них оказались сельхозпалами, остальные произошли по вине местного населения, сообщает Минприроды. Поиском виновных лиц в сельхозпалах занимаются органы государственного противопожарного надзора.

Любую информацию по поводу нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по телефону 101.