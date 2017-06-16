Фотофакты. Кроссфит по-алтайски: пожарные тянули руками УАЗы на скорость

15 июня в Республике Алтай местные пожарные провели необычные для людей их профессии соревнования. Огнеборцы собрались на территории пожарной части в Соузге, чтобы выявить самых сильных в кроссфите — упражнениях на силу и выносливость.
Девять команд пожарных должны были преодолеть тяжелейшую полосу препятствий. Одновременно стартовали по три участника команды, каждый по своей полосе. Им в 35-градусную жару предстояло без остановок выполнить несколько заданий в полном боевом облачении (амуниция весом в 25 килограммов):
- махи гирей весом 24 кг,
- упражнения со штангой,
- кантование покрышки колеса трактора "Белfрусь",
- перемещение покрышки колеса ударами кувалды,
- перенос и сматывание двух скаток пожарных рукавов,
- отжимание,
- переноска двух газовых баллонов,
- переноска манекена весом 60 кг,
- буксировка автомобиля УАЗ с помощью каната на расстояние 50 метров.
Все участники дошли до финиша, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Победу в командном зачёте одержали "хозяева соревнований" — сборная пожарно-спасательной части №31 из Соузга.
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