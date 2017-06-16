Фотофакты. Кроссфит по-алтайски: пожарные тянули руками УАЗы на скорость

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Сегодня, 19:28.
Спорт

15 июня в Республике Алтай местные пожарные провели необычные для людей их профессии соревнования. Огнеборцы собрались на территории пожарной части в Соузге, чтобы выявить самых сильных в кроссфите — упражнениях на силу и выносливость.

В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.
В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Девять команд пожарных должны были преодолеть тяжелейшую полосу препятствий. Одновременно стартовали по три участника команды, каждый по своей полосе. Им в 35-градусную жару предстояло без остановок выполнить несколько заданий в полном боевом облачении (амуниция весом в 25 килограммов):

  • махи гирей весом 24 кг,
  • упражнения со штангой,
  • кантование покрышки колеса трактора "Белfрусь",
  • перемещение покрышки колеса ударами кувалды,
  • перенос и сматывание двух скаток пожарных рукавов,
  • отжимание,
  • переноска двух газовых баллонов,
  • переноска манекена весом 60 кг,
  • буксировка автомобиля УАЗ с помощью каната на расстояние 50 метров.

Все участники дошли до финиша, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Победу в командном зачёте одержали "хозяева соревнований" — сборная пожарно-спасательной части  №31 из Соузга.

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