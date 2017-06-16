Фотофакты. Кроссфит по-алтайски: пожарные тянули руками УАЗы на скорость

В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Горном Алтае пожарные соревновались в кроссфите. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Девять команд пожарных должны были преодолеть тяжелейшую полосу препятствий. Одновременно стартовали по три участника команды, каждый по своей полосе. Им в 35-градусную жару предстояло без остановок выполнить несколько заданий в полном боевом облачении (амуниция весом в 25 килограммов):

махи гирей весом 24 кг,

упражнения со штангой,

кантование покрышки колеса трактора "Белfрусь",

перемещение покрышки колеса ударами кувалды,

перенос и сматывание двух скаток пожарных рукавов,

отжимание,

переноска двух газовых баллонов,

переноска манекена весом 60 кг,

буксировка автомобиля УАЗ с помощью каната на расстояние 50 метров.

Все участники дошли до финиша, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Победу в командном зачёте одержали "хозяева соревнований" — сборная пожарно-спасательной части №31 из Соузга.