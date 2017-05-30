Фотофакты. На Алтае женщина обварилась, провалившись в теплотрассу

В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.

Выбраться на поверхность пенсионерке помогли прохожие. Бийчанку доставили на "скорой" в больницу. В теплотрассе женщина получила обширные ожоги тела.

Следком проводит доследственную проверку по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, оказанных местной энергетической компанией. На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, что с 15 по 25 мая в городе проходила опрессовка труб. После того, как коммунальщики провели исследование коммуникаций, горячее водоснабжение в Бийске восстановлено.